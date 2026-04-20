產險第一季網路投保金額15.9億元 估今年雙位數成長

網路投保已成為民眾熟悉的投保方式，據產險業統計，今年第一季網路投保件數達227.6萬件，年成長14.5%，總計第一季網路投保金額約15.9億元，年成長17.5%，其中旅綜險累計投保金額已突破5億元大關。產演業者指出，網路投保規模持續擴大，預期今年整體網投市場仍有雙位數成長。

據產險業統計，今年第一季網路投保件數達227.6萬件，年成長14.5%，總計第一季網路投保金額約15.9億元，年成長17.5%。其中，成長率最高的是旅行綜合險，第一季網路投保件數達148萬件，較去年同期旅綜險網路投保件數126.6萬件，年增16.9%，簽單保費達5.75億元，亦較去年同期成長逾三成。

國泰產險指出，產險市場的網路投保規模持續擴大，顯示數位投保已成為重要發展動能，預期今年整體網投市場仍有雙位數成長。網路投保市場持續增長，主要受益於金融科技應用深化、場景行銷推動，以及消費者對數位投保模式的接受度提升。為了擴大市占，國泰產推出含法定傳染病的旅綜險方案；考量海外留遊學及打工度假族群的長期停留需求，亦推出「海外遊學打工專案」，協助年輕族群妥善規劃海外生活保險。

富邦產險指出，公司官網今年第一季網路投保簽單保費金額為5.88億元，市占37%，成長率25%。未來持續擴大異業合作，尋找流量高、會員數多、交易頻率高的平台，以嵌入式保險模式開發更多潛在客戶。

新安東京海上產險表示，公司今年第一季網路投保簽單保費金額，較去年同期達雙位數成長，顯示公司在網路投保市場持續穩健成長，市場競爭力及客戶接受度明顯提升。