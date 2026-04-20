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地緣政治風險恐再升高 台幣面臨貶值壓力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

美伊衝突恐數日內再爆發，引發市場疑慮，使得避險情緒回籠，資金轉向美元資產，新台幣兌美元匯率恐面臨貶值壓力。銀行主管分析，地緣政治風險恐再升高，預期本周新台幣將於31.5至32元中間震盪。

銀行主管指出，上周中東衝突一度趨緩，不過周末雙方再度出現新衝突，加上美方持續對伊朗採取海上封鎖與經濟制裁措施，甚至可能在全球扣押相關船隻，使市場對戰事是否升級仍高度警戒，匯市觀望氣氛轉濃。

銀行主管分析，近期出口商持續逢高拋匯，加上央行進場調節，有意將匯價守在31.8元下方，使匯市波動逐步收斂。但若美國與伊朗在22日前未能達成和平協議，美方可能結束停火並恢復軍事打擊與封鎖伊朗港口，地緣政治風險恐再升高；另外，隨著第1季財報揭曉，美股市場預期將進入劇烈震盪期，市場多空力道呈現拉鋸，預期本周新台幣將在31.5至32元中間震盪。

展望後市，銀行主管認為，中東戰事仍是影響匯市最關鍵變數。若停火協議順利延長，避險情緒降溫，新台幣仍有機會維持偏升格局，甚至挑戰31.5元附近水準；但若戰事再度升級，新台幣貶值壓力將明顯加大。整體而言，在國際情勢尚未明朗前，新台幣未來走勢仍需謹慎觀察。

美國 中東戰事 伊朗

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