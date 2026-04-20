地緣政治風險恐再升高 台幣面臨貶值壓力

連假期間，許多商家都會僱用短期、臨時工作人員協助銷售，產生許多兼職、打工機會。勞動部提醒，即使是短期或臨時性僱用的勞工，無論工作時間長短，雇主都應在勞工到職當日依規定申報參加勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險及提繳勞工退休金，至離職當日申報退保及停繳退休金，以保障勞工權益並避免受罰。

2026-04-20 01:09