國銀外幣存款兆元俱樂部洗牌

據金管會統計，2月底國銀外幣存款餘額15兆4,019億元寫史上新高紀錄，月增1,407億元，累計前兩月僅小增153億元，是近三年同期最少，與外幣放款爆量成長形成強烈對比。而國銀外幣存款「兆元俱樂部」也出現洗牌。

國銀1月外幣存款大減1,254億元，2月反轉回補，反映企業短期資金調度。銀行主管指出，外幣存款受匯率、競爭與景氣影響大，單月起伏不具代表性，但長期仍維持穩定成長。

長期成長動能仍與出口基本面連動。該主管說，近一年AI應用帶動台灣出口暢旺，電子零組件與資通產業貨款回流，持續挹注外幣活存水位，企業年初資金調度後，2月資金回流推升餘額創高。

金管會也指出，2月外幣存款增加，主要來自法人貨款、貨運與貿易收入入帳，同時伴隨投資款匯回與海外資金調度，帶動整體水位上揚。

若以美元計價來看，2月底外幣存款約4,928億美元，單月增加79億美元是近五年同期最大增額，顯示資金動能並未轉弱。

銀行圈指出，3月中東地緣政治升溫，部分企業考量市場變化大，提高帳上外幣現金水位，加上新台幣偏貶，資金回流美元資產，有助外幣存款維持高檔。

六家銀行外幣存款「兆元俱樂部」排名方面，2月底出現大洗牌。臺銀2月單月外幣存款大增逾880億元，餘額攀升到1.26兆元，一舉超越北富銀與兆豐銀行，躍居第二。

龍頭仍是中信銀以約1.54兆元居冠，已連續四年稱霸；其後依序為臺銀、北富銀、兆豐銀，及玉山銀、第一銀行。