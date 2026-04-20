保險小百科／企業保資安險 三類型可選擇

數位科技快速發展，如何落實資安風險管理已成為企業經營核心課題。金管會提醒，企業除應強化資安風險管理，以精實資安作業韌性外，亦可適時評估投保資安保險，以有效轉移潛在資安風險。

目前市場上已有多家產險公司推出不同類型的資安保險商品，提供企業不同資安風險保障，包括資訊系統不法行為保險，主要承保被保險人因第三人不法入侵電腦系統，所致資金或其他財產的損失；資料保護責任保險，保障因個資外洩所生對第三人依法應負之賠償責任；資訊安全綜合保險，保障範圍包括被保險人受網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤行為等所致財產損失，以及對第三人依法應負之賠償責任等。

金管會提醒，實務上保險公司核保時，除透過訪談進行風險評估，也會根據客戶的產業風險屬性、資安控管程度以及過往是否有損失等因子進行綜合評估，建議企業投保時可提供第三方稽核報告、持續營運計畫及危機通報機制，以爭取更優渥的承保條件。