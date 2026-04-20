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僱用「短期」臨時工 勞保勞退不可少

經濟日報／ 記者 歐芯萌
勞動部提醒，僱用短期或臨時性工作人員，雇主都應在勞工到職當日依規定申報參加勞保、就保、災保及提繳勞退，以免受罰。聯合報系資料照
勞動部提醒，僱用短期或臨時性工作人員，雇主都應在勞工到職當日依規定申報參加勞保、就保、災保及提繳勞退，以免受罰。聯合報系資料照

連假期間，許多商家都會僱用短期、臨時工作人員協助銷售，產生許多兼職、打工機會。勞動部提醒，即使是短期或臨時性僱用的勞工，無論工作時間長短，雇主都應在勞工到職當日依規定申報參加勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險及提繳勞工退休金，至離職當日申報退保及停繳退休金，以保障勞工權益並避免受罰。

不少事業單位詢問，如果勞工只有工作一天且僅短短數小時，也一樣要加保及提繳退休金嗎？勞動部表示，答案是肯定的，依規定事業單位只要僱用一名勞工，包含工讀生及部分工時人員，即為就保及災保的強制投保單位，應於勞工到職當日申報參加就保及災保，並得自願參加勞保

僱用勞工五人（含）以上者，應申報勞工參加勞保、就保及災保。另勞工如從事適用勞動基準法之工作，無論事業單位僱用員工多寡，雇主也應依法為勞工提繳退休金。

為了方便投保單位申報勞工之加、退保及提、停繳退休金，勞保局提供多元且彈性的申報方式，投保單位可透過e化服務系統提前預辦加、退保及提、停繳退休金，亦可於勞工到、離職當日或上班日申報加、退保及提、停繳退休金。

投保單位如非勞保局網路申報單位，亦可於上班日，填具加、退保（提、停繳）申報表，於表內註明「到、離職日適逢假日欲更正加、退保及提、停繳退休金」之字樣，並檢附勞工到、離職證明文件寄送勞保局，同樣可受理自勞工到、離職日加、退保及提、停繳退休金。

勞動部呼籲雇主，切勿因勞工為工讀生、兼職或臨時人員，而誤以為可不必參加勞保、就保、災保及提繳勞退。

勞動部說明，投保（提繳）單位應按所屬勞工的月薪資總額，依「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」規定之等級覈實申報月投保薪資（月提繳工資）。

勞工之薪資如在當年2月至7月變動時，投保（提繳）單位應於當年8月底前申報調整；如在當年8月至次年1月變動時，應於次年2月底前申報調整，亦可隨時申報調整。

另外若勞工每月薪資總額因加班費或各項津貼等不固定時，投保（提繳）單位應以勞工最近三個月之平均月薪資總額申報。調整後之月投保薪資（月提繳工資），均自單位向勞保局申報的次月1日起生效。

雇主如未依規定申報，將有相關罰則之適用，且勞工因此所受之損失，亦應由投保（提繳）單位負責賠償，另經依《勞工職業災害保險及保護法》、《勞工退休金條例》裁罰者，將公布投保（提繳）單位之違法事項。

最後也提醒勞工朋友，可透過勞保局e化服務系統、郵政金融卡、勞動保障卡、電洽或臨櫃辦理等方式查詢個人投保及提繳退休金資料，隨時掌握自身權益。此外，除雇主提繳的退休金外，鼓勵勞工亦可自願提繳退休金，以增加專戶累積金額，享有稅賦優惠及參與收益分配等好處。

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