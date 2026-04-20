專家教你保／人生下半場 健康險當靠山

中壯年族肩扛房貸、子女教育與父母照顧等責任，往往忽略個人健康，且易因工作身心失調、長期外食與缺乏運動，出現體重增加、血壓升高或血糖異常，成為亞健康體。國健署指出，40至64歲族群逾三成出現代謝症候群，而三高與代謝症候群正是心臟病、腦中風與糖尿病等慢性疾病的重要風險因子。

做為三明治世代的中壯年族亦為家庭梁柱，一旦因疾病需治療或休養，不僅醫療費增加且家庭收入中斷，健康風險顯而易見。衛福部2024年統計顯示，癌症、心臟疾病與腦血管疾病仍為國人主要死因；國健署2023年癌症登記資料中，全癌症發生年齡中位數為65歲，其中乳癌57歲、甲狀腺癌50歲，可見許多重大疾病風險在中壯年階段就具高度威脅。

解決健康風險除了強身外，還是得預先備妥健康保險轉嫁醫療費用，做為維持家庭生活穩定的重要工具。中壯年族在責任、經濟能力與生理機能與年輕時不同，建議一般醫療險、重大疾病險與長期照顧險等三大保障，做好需求規劃與額度盤點。

首重盤點一般醫療險是否足夠，衛福部統計國人每次住院費用約7萬元，考量醫療費用通膨效果（2024年4.47%）、自費醫療支出占經常性醫療支出比重達38.8%情境下，建議優先規劃實支實付型醫療險，補足健保未涵蓋的差額床費與自費醫療支出，以目前醫療環境估算住院醫療費用保險額度達20萬元，較能提供自費彈性及較舒適的住院條件，規劃時可留意是否涵蓋門診手術理賠、醫療雜費與手術費額度，才能支應常見自費醫療費用。

其次是重大疾病險，癌症、心肌梗塞或腦中風等重大疾病，往往伴隨長期療程，產生費用負擔與收入中斷的雙重影響。重大疾病險多提供一次性大額理賠金可滿足就醫需求，若為家庭主要經濟來源者建議規劃投保金額200萬元以上，已有三高與家族病史罹患重大疾病風險較高的族群，評估保額應至少以支應治療期間家庭支出與生活開銷為考量，建議投保金額不要低於100萬元。

最後是長期照顧險，長期照顧未必僅限高齡者所需的生活照顧，罹患某些重疾者（如腦中風）亦有長照需求，據統計，高齡者在人生最後階段需照顧歷程平均長達9.9年，因重病需長期復健照護可能要更長時間。長期照顧支出每月達5至7萬元，若為家庭經濟主力者在經濟能力允許條件下，可進一步規劃長期照顧險。

中壯年正是重新檢視健康與財務規劃的重要時期，若能依自身需求逐步建立一般醫療、重大疾病與長期照顧三類保障，便能在面對健康風險時，為家庭保留更多生活穩定與就醫選擇。（本文由台灣人壽商品一部協理吳紹銘提供，記者任珮云採訪整理）