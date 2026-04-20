郵輪險投保三眉角 避免保障真空

郵輪旅遊近年來成新寵，但保險業者提醒，目前台灣市面上多數「郵輪險」僅理賠「台灣港口（如基隆、高雄）出發」的航程；若是飛往海外港口登船的旅行，郵輪險無法啟動理賠，形成保障真空。

磊山保經首都營運處業務協理林彥彣表示，針對近期熱門的海外郵輪行程，建議旅客應留意三大投保關鍵，避免陷入「有投保卻不理賠」的困境。第一，國內郵輪險限制「海外登船不賠」，目前台灣市場的郵輪險多限制須由台灣境內港口出發，對於專程赴海外參加迪士尼郵輪或其他國際航線的旅客，傳統郵輪險可能失效。此時，保障重心應轉向高額的「海外突發疾病醫療」，並強化包含「旅程更改」的不便險，以應對因前序航班延遲導致錯過登船，或在海外岸上觀光時的意外風險。

第二，搜救費用與醫療後送皆重要，郵輪被形容為「海上移動飯店」，一旦發生意外，救援難度遠高於陸地，且海上搜救成本驚人，動輒數百萬元起跳，規劃時必須確認保單明文涵蓋此項，否則巨額開支將由家屬自行負擔，而郵輪雖設有基本醫療設施，但面對骨折、心肌梗塞等重大傷病，仍須仰賴後送處理，因此也須留意。

第三，留意斷訊風險，包含衛星電話與行程變更補償，郵輪駛入外海後，一般通訊訊號消失，僅能仰賴昂貴的衛星電話。專業的郵輪保障應包含衛星電話費用補償，此外，若郵輪因海象不佳取消靠港，或因機械故障導致旅程縮短、更改，相關的補償金才能有效彌補昂貴的郵輪旅費損失。