郵輪旅遊夯 專屬保險搶市

近期郵輪觀光市場持續升溫，郵輪旅遊以船上設施豐富、娛樂多樣與適合家庭出遊等特性，成為國人熱門的旅遊方式。據交通部統計，2025年郵輪進出港旅客達115.67萬人次，創下歷史新高。隨著航線持續擴增、旅客年齡層年輕化與短程郵輪行程快速普及，兆豐產物保險與新安東京海上產險皆推出郵輪旅遊綜合保險，滿足多元行程保障需求。

據交通部統計，2025年台灣港群郵輪達567艘次、115.67萬人次，創新高，其中台籍旅客占整體旅客約六成。而近期結合空運與郵輪的Fly Cruise旅遊模式持續擴展，亦顯示台灣作為亞洲郵輪航線重要樞紐的地位提升，國人對於郵輪專屬保險的需求也提升。

兆豐保險率先推出全台首張郵輪旅遊綜合保險。兆豐保險指出，該保險針對郵輪乘客的需求，量身打造旅程取消或更改費用補償，保戶只要在出發前七天發生自己或三等親內家屬病危，必須取消行程，無法取回之預繳的團費及交通住宿費用即可獲得補償；如果在岸上觀光期間因突發事件被迫滯留當地，其衍伸的交通及住宿費也由保險公司負擔，協助旅客趕往下一個郵輪停泊港口登乘。此外，旅行期間如果遇重要文件損失，郵輪綜合旅遊險也會提供限額補償。

兆豐保險推出兩種方案，分別是旅平險保額500萬元方案與800萬元方案，保戶如果在旅程途中碰上突發疾病或緊急意外事故，包含使用海上衛星電話或緊急醫療轉送等費用也在保障範圍內，其中緊急醫療轉送費用最高可達300萬元，意外身故或失能最高800萬元保障。適用對象為年滿18歲至80歲之旅客，只要搭乘以台灣為母港的郵輪皆可承保。

新安東京海上產險則於網路投保平台「吉時保」推出全新精選遊輪假期險，凡是台灣啟程並返程回台灣的郵輪航班皆可投保，並提供最高1,000萬元的旅行平安保障。

新安東京海上產險指出，該保單以行程細節補強為最大亮點，包括因岸上觀光後錯過登船費用補償、岸上觀光行程取消慰問金補償及岸上觀光提早結束慰問金補償，各為定額2,000元。此外，若旅客於海上旅遊期間因郵輪於到達行程表內原定停泊港口前一日內，因停泊港口目的地發生天災、碼頭關閉、郵輪機械或電路故障，導致郵輪公司更改或取消行程表內原定停泊港口時，亦能獲得補償。商品同時涵蓋緊急救援費用保險，保期內限額200萬元，並提供航程期間居家竊盜保障最高10萬元。