滙豐銀行台外幣優利定存搶市 新戶美元定存年息上看7%

全球金融市場波動加劇，加上通膨壓力仍存，相較於積極的「進攻」，兼顧收益與穩健的資產配置策略更受青睞，具備高流動性與固定收益特性的存款產品，再度躍升為資金停泊的避風港。滙豐銀行趁勢推出美元、台幣以及多元外幣優利定存方案，其中，符合資格的新戶美元定存年息上看7%、外幣換匯定存年息最高10%，台幣定存亦有3%水準，透過跨幣別的資產配置，協助客戶在波動的市場中適當分散風險。

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示，在利率政策轉折尚未明朗、市場震盪加劇的環境下，防禦型資產成為投資人的首選。短期定存不僅能增加資金運用彈性，更能提供相對穩定的收益，協助客戶在波動中有效抵禦市場雜訊。

針對市場配置重心的美元資產，即日起至2026年6月30日止，滙豐銀行提供符合資產餘額條件的「卓越理財尊尚」(Premier Elite)新客戶，3個月美金定存年息7% 的優惠；既有的「卓越理財」(Premier)客戶亦可享三個月期5%的優利。在台幣布局上，滙豐銀行結合「新資金定存」與「階利活存」機制，提供兼具收益與流動性的雙軌策略，「新資金定存」三個月期年息最高可達3%，而「階利活存」則提供最高2.2%加碼利率，滿足客戶隨時靈活調度的需求。

此外，看準台灣高資產客群多元資產配置與環球布局策略的需求，專案也同步納入多元幣別，符合資格的「卓越理財」客戶可享有六大外幣優利定存年息最高5%。針對短期換匯需求的客戶，也提供7天期外幣換匯定存年息10%的短期靈活方案。

滙豐更因應高資產客戶的環球金融需求，提供「卓越理財」客戶「一站式總覽全球帳戶資金、環球轉帳資金一秒到帳、不限次數免手續費」的核心服務，透過跨幣別的資產布局，在動盪的市場環境中強化資產韌性，落實風險分散的目的。只要今年6月30日前，成功推薦親友開立卓越理財專戶，推薦人還有機會享有最高新台幣30000元禮券。