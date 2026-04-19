群益證×中信投信論壇 前瞻數據中心與電力高成長商機

當前全球AI產業的競爭重點，正從單純的算力比拚，延伸到對底層能源與硬體基礎設施的實力卡位。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出的「AI產業五層架構論」便清楚指出，若缺乏穩定的能源與基礎建設作為後盾，上層的模型研發與多元應用將難以成真。為協助投資人掌握這場結構性轉型，群益金鼎證券與中信投信4月17日共同舉辦AI電力巨浪商機論壇，深度解析AI算力擴張浪潮下的底層基建與電力布局策略。

剖析技術演進的根本考驗，群益投顧資深研究員謝潤承指出，AI代理模式具備多次內部推理與自我運行特性，單次任務消耗的Token（符元）數量高達傳統模式的10至50倍。若產業邁入起飛情境，2035年全球資料中心電力需求預估將會超過1,700太瓦時，約占全球電力需求的4.4%，產生龐大的基載電力缺口。

謝潤承分析，為因應此趨勢，美國政府2026年初推行電力新政，強制科技巨頭自建發電廠或自備電力，直接催化基礎設施建置熱潮。短期內美國高度仰賴天然氣填補供電缺口，再生能源與核能則陸續擴充。從投資視角評估，直接投入電網建設、天然氣渦輪機或燃料電池布建的基礎設施工程與設備商，其實質獲利空間大於簽署售電合約的企業。

操作策略上，中信美國數據中心及電力ETF經理人陳雯卿指出，AI投資重心正由上半場的晶片轉向「下半場」的基礎建設。預估未來五年全球AI基建的投資需求將高達5~7兆美元，而散戶對美股電力與數據中心企業的參與度仍低，是市場中極具補漲潛力的隱形寶藏。

陳雯卿剖析，電力供應為驅動AI運算的核心前提，美國科技大廠正積極透過多元手段鎖定充沛能源。例如，Alphabet與Meta大量簽署購電協議，亞馬遜與微軟則將資金直接挹注於核電供應與小型模組化反應爐技術。數據中心與電力宛如AI發展的大腦與心臟，兩者缺一不可。同步布局此兩大領域，可有效結合數據中心強勁的擴張動能與電力公用事業穩健的現金流，為資金建立攻守兼備的投資部位。

針對產業發展，謝潤承表示，電力供給平衡取決於資料中心建置與AI普及速度。若電網升級進度落後，美國至2030年恐面臨高達220太瓦時的電力供給缺口。面對嚴峻的能源考驗，看好具備大型微電網工程經驗、電網現代化技術，與生產發電設備的實體建設龍頭，將主導下一階段的硬體商機。

群益金鼎證券將持續透過專業論壇提供前瞻視野，協助投資人布局運算新紀元，掌握實質的財富增值契機。