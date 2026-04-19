富邦產險攜手ezTravel易遊網 推出一站式旅平險投保服務

富邦產險攜手全台最大線上旅遊平台ezTravel易遊網，跨界推出「一站式投保旅平險服務」，民眾可於安排行程時同步完成風險規劃，並透過加購「特定票券取消費用補償保險」，分散活動因主辦單位取消時的風險，每日保費不到70元，即可涵蓋多達16項旅程相關保障，最早可於出發前180天投保。

富邦產險表示，與易遊網合作將旅平險投保流程整合至旅遊平台的商品選購環節，提供旅客可在同一平台即時試算保費，簡化過往需跨平台操作的步驟，實現「一站式投保」的便利體驗。此外，富邦產險開放旅程出發前最早180天即可投保，讓提前購買機票的旅客能同步完成旅平險投保。同時，也主動寄發旅遊叮嚀EDM，提醒旅客保單生效狀態，提供各項服務查詢管道，更於旅程結束前，關懷是否需要延長保險期間，並提供理賠相關資訊，從行前準備到返程結束全程守護，提供周全、細緻的保險服務體驗。

本次合作也同步推出富邦產險全新升級的網路投保「旅平險＋不便險」多項方案，在旅遊不便險方面，保障範圍擴大至「陸、海、空」全方位領域，新增「水陸公共交通工具延誤保險」，若因天候等約定因素導致火車、新幹線、小三通客輪等水陸公共交通工具延誤達四小時以上，即可依保單條款獲得相應保障，讓短程跨境旅遊也能享有周延防護，適合偏好深度自由行或經常跨境移動的民眾。

此外，因應近年出國觀看演唱會、參與海外運動賽事等娛樂型旅遊風潮盛行，富邦產險亦提供「特定票券取消費用補償保險」，當活動因主辦單位取消時，即可提供相對應的費用補償，民眾可依個人行程與需求彈性加購，以小資族最愛的「A方案」投保保額200萬、天數5日為例，加購後保費每日不到70元，即可讓整趟旅程有更完整的保障。