壽險投資回流企業體系

壽險業國內投資動能逐步升溫。根據中央銀行統計，今年2月壽險業對非金融機構證券投資餘額達6.6172兆元，創歷史新高，年增率12.54%，不僅突破一成，更是2021年7月以來新高，顯示資金明顯回流企業體系。

另一方面，截至今年2月底，壽險業不動產投資餘額達1.6566兆元，同步刷新歷史紀錄，年增6.23%，為2021年6月以來最大增幅，反映資產配置持續向實體資產傾斜。

金管會日前拍板「五大信賴產業投資獎勵方案」，透過調降資本適足率相關風險係數，鼓勵保險資金回流國內，並設定三年內新增3,000億元投資目標，鎖定國內產業升級與公共建設領域，藉此強化金融體系對經濟成長支撐力道。政策定調後，市場普遍看好壽險資金將成為推動內需與產業轉型的重要動能。

金融業者指出，政策誘因與資產配置需求雙重推動，壽險資金將加速由海外轉向國內，尤其在利率環境變化與匯率波動加劇下，具備穩定現金流的不動產與基礎建設資產，對壽險業更具吸引力。隨著監理機關鬆綁投資條件，國內市場可望成為保險資金新主戰場。

產業面來看，近年AI應用快速發展，帶動半導體、資料中心及高科技製造需求同步擴張，推升辦公室、工業地產與廠房空間需求。國際科技大廠布局台灣產生群聚效應，也吸引外資關注國內商用不動產市場，提升整體投資熱度，為壽險資金提供更多機會。

在投資標的方面，壽險業已逐步由傳統商辦，擴展至物流倉儲、綠能設施與各類「新經濟」資產，反映產業結構轉型與能源政策推進趨勢。其中指標型壽險公司不僅在商用不動產市場具主導地位，也積極切入再生能源領域，透過投資太陽能與綠電設施，建立長期穩定收益來源，並兼顧ESG與永續發展目標。