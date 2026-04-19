上月受股市重挫、外資匯出衝擊 M1B、M2增幅恐雙降

央行將於24日公布3月金融情況，市場普遍預期，在台股重挫新台幣走貶、外資大幅匯出及央行進場調節匯市等多重因素影響下，3月M1B與M2年增率恐較上月同步下滑，呈現「雙降」格局。

同時，被視為散戶信心指標的證券劃撥存款餘額，亦可能自高檔回落，能否守住4兆元整數關卡，備受關注。

回顧2月表現，資金面維持寬鬆。M1B年增率達7.1%，反映市場流動性充裕；M2年增率則為5.3%，主要受春節期間通貨需求上升帶動。證券劃撥存款餘額更攀升至4.1兆元，續創歷史新高，主因台股2月強勢上攻，加權指數單月大漲3,350點，並站上35,000點大關，激勵投資人信心，資金持續湧入股市。

然而進入3月後，市場情勢明顯轉變。根據央行統計，3月日平均準備貨幣為7.5兆元，較上月減少921億元。其中，流通在外通貨減少1,917億元，顯示民間資金需求轉弱；金融機構存放央行準備金則增加996億元，反映資金回流銀行體系。整體來看，市場流動性已不若2月充裕。

金融市場波動亦加劇。台股3月重挫3,691點，創史上最大單月跌點，外資同步大幅撤出，單月賣超高達9,682億元，並帶動約240億美元資金淨匯出。在匯市方面，新台幣承壓走貶，央行多次進場拋匯調節，以維持市場秩序，亦使外匯存底跌破6,000億美元關卡。

分析以上變化主因，國際政經不確定性升高，尤其中東戰事升溫，影響全球資金風險偏好，導致股匯市同步震盪。不過，儘管指數回檔，市場交易動能仍強。3月台股日均成交量達9,214億元，顯示投資人進出頻繁，帶動證交稅實徵淨額達535億元，年增1.4倍，創歷年單月新高。

整體而言，3月金融情勢呈現「外資匯出、股跌、流動性收斂」三大特徵。隨資金動能降溫與市場信心轉趨保守，後續貨幣供給數據與證券劃撥存款變化，將成觀察市場資金面與投資情緒的重要指標。