元大志工帶領學童探索多元文化 傳遞專屬幸福大禮包

秉持「每個小朋友都應該擁有一份屬於自己的禮物」這份單純而堅定的信念，元大金控（2885）暨元大文教基金會於4月18日主辦「元大幸福日」，邀請苗栗縣海寶、鯉魚及清安等三所小學，近80位偏鄉學童，前往小人國主題樂園參與「微縮文化學校」一日體驗活動，特別為每位學童準備量身打造概念的「幸福大禮包」，內含新衣、新褲及新鞋，於4月兒童節月份期間陪伴孩子們度過溫暖且難忘的節日時光。

元大金控暨元大文教基金會長期關注社會公益，深信教育是改變未來的關鍵，本年度以「環境教育」為主題，安排「小人國微縮文化學校」導覽活動，透過園區精緻的微縮建築與場景，帶領學童認識世界各地的著名地標與多元文化特色；在導覽人員及元大志工引導下，幫助孩子們拓展國際視野，激發探索世界的學習興趣，培養對各地文化的理解與尊重。

活動當日，參訪學童興奮地與身旁同學分享觀察到的景象，互相討論在課本或影像中所看到的世界地標。元大文教基金會表示，為深化孩子們的學習體驗，特別選在兒童節月份舉辦幸福日活動，透過實地參訪與互動體驗，引導孩子們將課本所學知識轉化為具體可感的生活場景，在寓教於樂的氛圍中累積珍貴而難忘的成長回憶。

元大幸福日活動自2012年開辦以來，持續關懷偏鄉學童，傳承至今已邁入第15年，累計舉辦近60場次活動、近2,500位志工熱心投入、送出逾9,000份幸福大禮包。本次活動共有逾40位元大志工全程陪伴學童，與孩子們共享學習與歡樂時光，期望這份專屬的關愛與溫暖，能鼓勵學童們勇敢追求自己的夢想，開創未來的無限可能。