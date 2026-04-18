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台金聯平價宅銷售 探低
台灣金聯年度平價住宅銷售活動昨（17）日開獎，28天銷售期共有573人登記申購61戶平價宅，整體出售率61%，為近年來低點，反映房市低迷且觀望氣氛濃厚，連自住客群都縮手。台金聯強調，今年房市「冷凍」情形確實和過去完全不同，有此銷售率已屬「熱銷」。
台金聯董事長宮文萍表示，當前房市價量均步入盤整修正時刻，平價宅能在短短28天吸引共2,467組4,979人前往賞屋，並有61戶共573人登記申購，對照目前房市非常冷凍的狀況下仍屬熱銷。她提到，今年70%的物件都在雙北以外，銷售情形「北熱南冷」確實存在，未來會調整區域分布。
今年售出的61戶平價住宅（含婚育宅10戶），總售價7.84億元，雙北地區銷售率為80%、桃園市59%。
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