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萬事達卡推無磁條信用卡 防側錄風險

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

信用卡支付越來越普及，萬事達卡日前攜手聯邦銀行推出全台第一張無磁條卡信用卡「聯邦M世界卡」，象徵台灣支付卡片正式邁入無磁條時代。隨著信用卡「去磁條化」進程加速，未來可預見信用卡透過磁條「刷」卡將逐漸走入歷史。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文指出，隨著消費者使用信用卡或行動錢包付款大多透過感應式支付或掃碼支付完成，具高度側錄風險的磁條技術已不符當前安全需求，因此萬事達卡預計將在2033年前全面完成信用卡及簽帳金融卡無磁條化。

一般而言，目前多數消費者手上持有的信用卡都有兼具晶片、感應、磁條三種功能。

過去由於磁條信用卡容易被偽造，導致偽卡交易層出不窮，因此聯卡中心在2001年開始推動信用卡晶片化，純磁條信用卡在國內也逐漸被淘汰，刷卡機也隨著信用卡資訊儲存的演變，也逐漸發展成晶片或感應式刷卡機，因此現在信用卡透過磁條在刷卡機上「刷」過的動作，也變得越來越少見。

聯卡中心 晶片 聯邦銀行

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