萬事達卡推無磁條信用卡 防側錄風險

台灣正進入超高齡社會，南山人壽董事長尹崇堯表示，在長壽風險與高齡照護需求升溫下，壽險業將從傳統「保障提供者」進一步升級為「全齡金融服務者」。在商品方面，將保障將拉高到百歲，並且延伸至健康管理等非財務服務，將是趨勢。

2026-04-18 01:24