台產配息3.5元創新高 延攬林榮泰出任總經理

台灣產物保險（2832）董事會昨（17）日通過114年度盈餘分配案，決議配發現金股利每股3.5元，創歷年新高，現金股息配發率達71.4%，居上市產險業之冠。昨天，董事會也通過總經理人事異動案，現任總經理陳昭鋒因任期將於5月29日屆滿，將由新光金保險代理人公司總經理林榮泰接任總經理一職。

今年第1季，台產獲利繳出亮麗成績，稅後純益為3.87億元，EPS為1.53元。今年首季的簽單保費收人為28.59億元，在同業排名中段班，市占率約3.63%。各項產險業務中，以政策地震險表現最佳，市占達12.5%，排名同業第二名。

台產董事會昨天通過配發3.5元現金股利，配息率達71.4%，為上市產險公司中最高。

此前，新光產配息率 59.2%，第一保配息率56.8%，旺旺保配息率32.2%。去年台產EPS為3.91元，但受減資10.8億元減資幅度30%影響，因此，今年計算配息率是以今年的配發總額8.87億除以去年稅後純益12.42億元，配息率為71.4%。

至於新任總經理林榮泰，他是美國康乃狄克大學精算學碩士，為美國精算學會初級精算師，同時具有我國精算學會產險正會員資格，在產險業有27年以上資歷，曾擔任新安東京海上產險總經理，當年因踩防疫險地雷，一肩扛起防疫保單的責任而請辭，之後轉任新光金保險代理人公司總經理一職，台產希望借助林榮泰在精算、業務成長與風險控管上持續領導公司。