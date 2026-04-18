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南山推異業合作 攻長照、醫療險

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台灣正進入超高齡社會，南山人壽董事長尹崇堯表示，在長壽風險與高齡照護需求升溫下，壽險業將從傳統「保障提供者」進一步升級為「全齡金融服務者」。在商品方面，將保障將拉高到百歲，並且延伸至健康管理等非財務服務，將是趨勢。

針對玉山金控併購三商壽，尹崇堯指出，過去南山人壽與玉山銀行合作密切，相關通路約占新契約一成，未來玉山銀行銷售重心可能轉向自家壽險公司，短期內對南山人壽的保單銷售動能恐有些許衝擊，不過，銀行通路通常仍會保留部分外部商品，以維持產品多樣性，預期影響將屬階段性。

他提及，南山會持續拓展其他公股與民營銀行合作，分散通路依賴，因此短期業務量可能承壓，但中長期透過多元通路布局，影響可望趨緩。

尹崇堯也透露，健康服務子公司預計於今年第2季送件申設，目標是將健康守護圈平台延伸至子公司，並推動異業合作；實物給付方面，母公司集團在淡水參與高齡住宅已有逾30年經驗，將研究如何在台灣推出更大規模的商業化模式。

南山人壽總經理范文偉昨天也說，南山人壽將持續強化長照與醫療險布局，長照險市占率已逾50%，同時針對高齡需求，推出分齡設計的醫療商品，亦積極推動外溢保單，每年銷售約40萬件外溢保單。

總經理 保單 醫療險

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