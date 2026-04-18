南山人壽接軌新制 淨值衝5,932億 聚焦保障型、長年期商品策略

南山人壽董事長尹崇堯昨（17）日表示，今年「合約服務邊際」（CSM），將以超過550億至600億元為目標。展望未來，面對高齡化與新制接軌，商品策略將聚焦於提升保障型和長年期商品，同時盼提升美元商品銷售占比，與推展投資型商品，朝永續經營目標邁進。

南山人壽昨天公布接軌IFRS 17與TIS後的財務結構，接軌後CSM餘額達3,748億元，淨值2,934億元、淨值比5.6%，若納入CSM調整後淨值更衝上5,932億元，調整後淨值比高達11.3%。

在IFRS 17下，保險業不會在銷售保單時認列利潤，而是後續提供服務時，才逐步認列到損益表中的保險收入，因此每賣出一張保單可累積多少合約服務邊際（CSM），成為各家業者準備接軌的重要指標，也牽動中長期獲利能力。

尹崇堯表示，今年第1季淨值應該已經回升到超過3,700億元，淨值比超過7%。

外匯避險方面，接軌前避險比率為70％以上，接軌後已降至51%左右，相較於其他業者快速調降避險比率，南山考量到實質匯率風險，以穩健為核心，採取緩步調降策略。

南山人壽去年受台幣大幅波動影響，避險成本率約為2.2%，但在接軌新制後，透過傳統避險控制和外匯價格變動準備金的累積，避險比率緩步而彈性下調，預估2026全年的避險成本將有效控制在1%至1.5%之間。今年第1季底，南山人壽的避險比率已從去年逾70％降至51%左右，外價金則從去年底680億元，截至3月底增加到740億元左右。

南山人壽財務長蔡昇豐表示，未來淨值的波動度控管將是重點，而影響淨值波動的關鍵在於利率和匯率的變動。

在利率方面，台幣保單因存在幣別錯配問題，需維持適當比例的AC債券以降低淨值波動；匯率方面，若短期內大幅調降AC部位，可能承受較大波動，因此採取階段性動態調整策略，在不確定環境下穩步下調AC部位。

壽險業接軌新一代清償能力制度有15年過渡期，藉由金管會提供的過渡期間借還款措施，讓業者逐步提升資本體質，蔡昇豐表示，考量到超借的部分需在5年內還款，南山人壽的TIS目標可能訂定125％～130%區間。