企業生日快樂／群益金鼎證重視風控 創造雙贏

群益金鼎證券（6005）總經理李文柱有多年證券與期貨歷練，掌握兩者投資思維與策略，重視客戶能否賺錢獲利之餘，更關切客戶投資風險控管。而善於掌握結合投資與風險、線上與實體，以發揮最大效益，正是李文柱經營風格。

李文柱在證券期貨業界資歷豐厚，從證券營業員開始，一路做到券商分公司主管、區督導，再到期貨公司，曾任統一、華南、群益等三家期貨總經理，2022年出掌群益金鼎證券總經理。

李文柱不愛坐辦公室看報表做數字管理，每天儘量走足萬步，四處探訪各分公司或客戶處，不僅可直接跟員工互動，了解營運狀況，解決問題，也能回應客戶需求，提供解決方案，協助員工建立客戶關係。

李文柱重視客戶的效益，因為他清楚要讓客戶賺到錢，公司才有獲利，因而他高度重視群益投顧的專業程度，希望提供客戶豐富投資資訊及明確展望，也要求投顧與財富管理等部門勤於辦理實體說明會，除更能與客戶在現場互動，提供網路缺乏的熱情「溫度」，也希望藉專家現場講解，提高客戶的投資勝率。

另一方面，基於過去待過期貨業，他特別了解風險控管的重要性，因此，要求從業人員引導客戶投資時，不忘提醒客戶檢視風險。

不僅待客如尊，李文柱亦經常提醒證券自營部門，即使有投資策略，也要做好風險控管。他過去在期貨業時，就看到不少客戶每年投資相當金額做避險；因為即便處於多頭行情的環境，也可能遇到不可測的轉折事件，為降低風險，可用期貨或選擇權「雙買」，同時買進買權（Call）及賣權（Put），即便一邊出現賠錢，另一邊卻會是賺錢，可對原持有多頭部位產生保護作用。

點子不斷的李文柱深知企業經營要全方位拓展，積極在永續經營、公益活動、體育活動等領域尋找適合共同合作的夥伴和機會，展現企業治理與企業社會責任，提高品牌價值。