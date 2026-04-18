企業生日快樂／群益金鼎證開辦TISA 深耕財富管理

面對台股屢創新高、台灣啟動亞洲資產中心及AI世代來臨，群益金鼎證券（6005）總經理李文柱表示，除專注原有經營版圖之外，更積極拓展多元化業務，持續開創新局。

以下為專訪紀要：

問：對資本市場未來展望？

答：金管會大力推動亞洲資產管理中心，已經為台灣金融市場帶來更多能量，群益金鼎證券響應政策，也看好政策對業者產生的效益，早早申請進駐高雄亞洲新灣區（亞灣區）並獲得金管會核准，2026年2月開賣玉山投信引進的PGIM保德信私募旗艦商品的券商，於高雄亞灣試辦專區拔得頭籌，成為全台首家成功落實成交的證券商。

群益金鼎證券進駐亞灣僅是群益布局全球的起點，未來將聚焦「深化另類投資、推動跨境金融創新、發展客製化家族傳承」等三大戰略方向。

另外，隨著台灣邁入高齡化、少子化社會，退休金管理及安養信託需求成為趨勢，群益呼應政策，成為第一家券商開辦台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）信託專戶，展現深耕財富管理市場決心，啟動「證券與財富管理」的長期戰略布局。

家族辦公室在台灣也會成為趨勢，群益金鼎證券會導入高資產客戶財富管理服務中，透過資產配置，讓家族資產得以善用且持續傳承。

問：如何達成經營目標？

答：主要目標是持續增長獲利，群益金鼎證券是獨立券商第一名，也是台灣少數券商在2025年市占率未衰退者，但台灣券商產業如果市占率低，就不易有高獲利機會，所以短期目標還是要穩住市占率並努力提高。以金控集團旗下券商的經紀部門來說，有比較多來自集團的資源去競爭市占率，因此經紀與自營部門業績比例可以高達七比三。但是作為獨立券商，我們只有穩紮穩打，經紀與自營部的比例維持均衡經營，努力達成獲利目標。

中期除再提升公司獲利水準外，也要擴大資產管理規模（AUM），群益證目前AUM已有2.5兆元，希望再向上提高到突破3兆元；股東權益報酬率（ROE）也須維持在業界平均數之上。長期是持續往類金控營運架構發展。

中長期經營策略是整合內部及對外結盟，內部由證券與保經、期貨等資源運用，提高業務滲透率，交叉銷售彼此的多元化商品，而非僅專注股市現貨交易帶來的獲利。外部跟企業策略聯盟，與策略聯盟之壽險、營建及投信等公司的客戶互動提供服務，以專業服務這些客戶；現在法規已經開放讓無金控背景的獨立券商可跟金融機構合作，在銀行駐點爭取客戶開辦證券戶，未來會朝這方向努力。

問：未來發展的挑戰為何？

答：最大挑戰來自台灣金控業，金控可介紹存放款客戶給金控旗下券商開戶後進入股市交易，金控旗下企業業務員眾多，客戶在券商開戶數往往是獨立券商的數倍之多；加上提供股市交易手續費優惠，再從其他業務彌補這方面的獲利，券商市占率即可高居不下。

台股屢創歷史新高，波動隨之加大也構成券商面臨的挑戰。尤其獨立券商自營部收益占比高，因此要加強自營部恆常性避險機制，避免突發事件嚴重影響到股市行情；運用期貨進行避險是方法之一，透過AI先擬定不同事件情境時的交易策略評估與布局也有其必要。