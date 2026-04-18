企業生日快樂／群益金鼎證 走在趨勢前面

群益金融集團（CAPITAL）以「群益」為名，代表以「群眾利益」為優先，希望提供超越客戶期望的高附加價值金融服務。CAPITAL的T指Teamwork，代表最珍貴的「團隊的機構價值」，看重發揮整體戰力，而非個人成就。

群益金鼎證券（6005）成立37年來，陪許多客戶走過投資市場動盪起伏的歷程，現階段期許成為客戶投資生命周期陪伴好友，在客戶的青年期、中年期、壯年期，打造「創富、增值、保全、傳承」的投資藍圖。

攻亞灣區 強打優質股務

董事長周秀真在群益金鼎證券服務多年，2023年11月24日接任群益金鼎證券董事長，總經理李文柱先前已歷練過群益期貨與群益金鼎證券，兩人專業搭配，推動公司進入新的轉型，帶領公司掌握台股多頭行情，造就群益金鼎證券獲利屢創新高，三年平均年獲利50億元，2025年更創歷史新高。

群益金鼎證券作為獨立券商創新標竿，除深耕北部市場，亦強化台灣中南部市場。看好台積電往南部設廠帶動相關供應鏈廠商進駐「S廊帶」，加上金管會啟動亞洲資產管理中心高雄專區（亞灣區），團隊先在中部強化承銷據點，再獲金管會核准進駐亞灣區，率先掌握未來趨勢。

群益金鼎證券進軍「亞洲資產管理中心高雄專區」商機，從商品更國際、服務更專屬、財管更智慧三方面著手，打造資產管理體系，目標是成為南台灣最具代表性的國際財富管理平台，對高資產與國際證券業務（OSU）客戶可提供更大的資產配置靈活性。2026年2月更「搶頭香」，首賣由玉山投信引進的PGIM保德信私募旗艦商品，獲得高資產客戶搶先布局。

群益金鼎證券強調，中南部有眾多中小企業，需要用心「交陪」、建立信任。有鑑於崛起中的台灣中南部企業金融與財富管理市場大有可為，群益以在地思維提供更專業優質服務，希望客戶都能感受到群益的用心，讓群益成為客戶理財的專業夥伴。

在企業金融方面，因看好企業首次募股（IPO）及公司籌資（SPO）業務，群益致力結盟企業，除積極服務及發掘潛在客戶，也讓結盟企業擴展接觸客群，展現多元社會形象。

例如群益金鼎證券近期和台鋼集團頻繁互動，邀請台鋼雄鷹總教練洪一中擔任品牌日形象大使，雙方合作拍攝形象影片，以洪一中的職棒「千勝」成就呼應群益證券追求「投資千勝」的願景；2024年開始，台鋼雄鷹專屬啦啦隊 Wing Stars 的人氣成員一粒也是群益金鼎證券代言人 ，為品牌注入年輕活力。

跨界出擊 結盟五大產業

由於積極在棒球及籃球運動賽事以及音樂盛事活動曝光，建立平衡財富與健康生活形象，群益金鼎證券在年輕客群建立了良好品牌印象。

另一代表性客戶是亞果遊艇，群益金鼎證券為其興櫃協辦輔導推薦證券商，因此，順勢將遊艇高端服務納入「財富創造者」與「健康陪伴者」服務體系，邀請貴賓客戶體驗亞果遊艇的遊艇運動，也贊助亞果遊艇主辦的帆船賽，以及智崴資訊 i-Ride飛行劇院的沉浸式尖端科技體驗。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益持續向外拓展走入人群，積極尋求跨界合作，希望讓大眾充分感受群益的創新與活力。

2025年正式啟動「群益享樂宇宙」，去年異業合作陣容橫跨音樂、電子支付、餐飲、運動與旅遊等五大領域，讓客戶在累積財富之際，也能享受食衣住行育樂多元回饋活動，即時享受豐富的生活體驗。今年活動二度登場，除延續生活場域跨界概念外，更進一步拓展至信仰文化，攜手台中大甲鎮瀾宮，拓展品牌廣度。

在投資領域方面，群益金鼎證券除有網路直播活動，向客戶分析當日清晨最新國際財經動向外，也踴躍舉辦實體講座活動，台股每一季展望會、每月的財富管理講座或產業論壇等，同時還會舉行多場次投資市場與財富管理講座，希望協助客戶掌握投資趨勢與節奏。

群益金鼎證券身為獨立券商，沒有金控集團資源，除搶攻經紀業務市場外，必須更強化自營能力，近年大幅提高自營業務比重，掌握台股多頭牛市，鼓勵自營部勇於進場操作，創造獲利貢獻；不過，同時也提醒自營部要有風險控管規劃，大舉加碼或面對未來事件的方向性不易研判，善用避險操作以降低風險，為股東爭取最大利益。

群益金鼎證券自2023年以來，已連續三年榮獲國際權威財經媒體《國際商業雜誌》（International Business Magazine）「台灣媒體聲量最佳券商品牌獎」，透過本身的優勢讓結盟企業也一同展現品牌行銷與社會責任長期夥伴關係，在多元面向呈現群益金鼎證券與客戶在一起的理念。