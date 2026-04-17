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一卡通電支業務今年拚擴大支付規模、有轉盈目標 但今年仍虧損

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
一卡通公司旗下電子支付服務iPASS MONEY。圖／一卡通提供
一卡通公司旗下電子支付服務iPASS MONEY。圖／一卡通提供

電子支付業者一卡通iPASS MONEY在去年底與LINE Pay分家後獨立營運。一卡通公司總經理鄭鎧尹17日表示，通過3億元的策略性增資案，將持續擴大電子支付規模，將持續擴展合作夥伴與業務，以「擴張型」轉虧為盈。

LINE Pay與iPASS MONEY去年底分道揚鑣後，LINE Pay Money表現強勁，以LINE Pay千萬用戶為基準積極擴展電子支付開戶數。到今年2月為止， LINE Pay Money用戶數逾350萬戶，排名第五，但當月代收付金額逾66億元，成為電支業者第一名，超越街口與全支付，當月儲值匯款金額高達103.8億元；iPASS MONEY用戶數維持719.5萬人，代收付金額15.28億元。

鄭鎧尹表示，增資3億元，股價由上一輪15元修正為10元，主要受到同業股價變動影響做出修正，也回饋既有股東，股東高度支持擴張業務的計畫。對於轉虧為盈進度有目標，但今年不會獲利。

鄭鎧尹表示，現階段重點是擴張電子支付業務。目前iPASS MONEY App下載量約400萬，每月活躍用戶數約200萬，每日活躍用戶數約30萬至40萬，代收付金額預計3月提升到18.2億元。

一卡通 增資

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