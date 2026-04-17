迎戰超高齡社會 南山人壽尹崇堯曝未來方向

隨著台灣進入超高齡社會，南山人壽董事長尹崇堯表示，在長壽風險與高齡照護需求升溫下，壽險業應從傳統「保障提供者」進一步升級為「全齡金融服務者」，在商品方面保障拉高到百歲，並將保障從財務延伸至健康管理等非財務服務，同時透過3.3萬名業務員建立護城河，其超過三分之一具親屬關係，形成跨世代傳承效應。

尹崇堯指出，南山人壽過去持續推動產品與服務雙軌並行，在產品面，強化長年期保障，將保障年期延伸至百歲；在服務面，則透過健康守護圈，從健康促進、疾病管理到失能支持，提供保險給付以外的整合性服務，他透露，健康服務子公司預計於今年第2季送件申設，目標是將健康守護圈平台延伸至子公司，並推動異業合作；實物給付方面，南山在淡水布局高齡住宅已有逾30年經驗，將研究如何在台灣推出更大規模的商業化模式。

尹崇堯強調，必須有業務部隊跨世代傳承的機制，南山逾3.3萬名業務員中，具有三等親以內關係者共有1.1萬人，代表南山業務制度可傳承經驗的特色，也有助於將保險專業延續到下一代。

南山人壽總經理范文偉則透露，南山人壽持續強化長照與醫療險布局，長照險市占率已逾50%，同時針對高齡需求，推出分齡設計的醫療商品，亦積極推動外溢保單，每年銷售約40萬件外溢保單，健康守護圈平台自2020年成立以來，累積服務使用次數已突破50萬次；人才培育方面則與台北醫學大學合作推動健康管理師培訓，目前已有326名業務員取得初階證照，未來目標擴大至1,500人，每年投入逾2億元培育新進業務員。

南山人壽指出，2025年新契約件數超過100件的南山人壽業務員共有136位，相當於每4天就完成一張新保單，最高紀錄的是一年完成270件新契約保單，扣除國定假日，等於一天一張新保單，且幾乎都是健康險。

面對AI快速發展，尹崇堯坦言，目前各大AI平台進步速度驚人，幾乎每月都有重大更新，壽險業也在持續追蹤，現階段南山的AI應用以對內為主，聚焦核保理賠流程的效率提升，例如以AI初步解讀病歷資料與提供基本建議，能大幅縮短內部作業時間；對客戶端的應用則相對審慎，主要考量在於AI生成內容的不確定性，以及主管機關對金融機構導入AI的謹慎態度，但AI有機會協助資深業務員擴大服務能量，讓同時管理上千位客戶的業務員，能透過AI即時回應與分析輔助，提升服務品質與效率。

另針對玉山金控併購三商壽，尹崇堯指出，過去與玉山銀行合作密切，相關通路約占新契約一成，未來玉山銀行銷售重心可能轉向自家壽險公司，短期內對南山人壽的保單銷售動能恐有些許衝擊，不過銀行通路通常仍會保留部分外部商品，以維持產品多樣性，預期影響將屬階段性。南山持續拓展其他公股與民營銀行合作，分散通路依賴，因此短期業務量可能承壓，但中長期透過多元通路布局，影響可望趨緩。

南山人壽總經理范文偉指出，長壽社會來臨，南山人壽要成為準備最完整的保險公司。圖／南山人壽提供