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南山人壽接軌新制調整後淨值勝去年 今年CSM拚600億

中央社／ 台北17日電

台灣壽險業今年接軌新制，各業者無不積極累積合約服務邊際（CSM）。南山人壽今天公布接軌後的CSM餘額達新台幣3748億元，調整後淨值5932億元，高於去年底水準，今年新契約CSM則以550億元至600億元為目標。

南山人壽今天舉行媒體分享會，說明今年接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）與新一代清償能力制度（TIS）等新制後的營運狀況及重點策略。

南山人壽董事長尹崇堯表示，今年新契約CSM仍以超過550億元至600億元為目標。對於IPO（首次公開發行）時程，他重申，持續努力往這個方向走，也希望得到所有利害關係人的祝福，再正式對外公布時程，目前還沒有可與外界說明的內容。

南山人壽總經理范文偉提到，未來將以3大商品策略追求長期價值，包括厚實CSM，提升保障型商品銷售及長年繳商品銷售占比；強化資產負債管理（ALM），提升美元商品銷售占比並降低幣別錯配風險；以及穩定收益，持續推展投資型商品，也要累積帳戶價值，創造穩定費用收益。

南山人壽財務長蔡昇豐說明，接軌新制後展現強勁的財務韌性，初年度保費與總保費收入穩居業界前3；接軌新制後的CSM餘額達3748億元，淨值為2934億元、淨值比5.6%；若納入CSM的調整後淨值達5932億元，調整後淨值比11.3%，高於去年採用IFRS 4淨值3571億元。

對於市場關注的外匯避險議題，蔡昇豐說明，採取階段性動態、逐漸調整的避險策略。去年受台幣大幅波動及避險工具成本偏高等因素影響，全年避險成本率約在2.2%，但在接軌新制後，透過傳統避險控制和外匯價格變動準備金的累積，預估今年避險比率將較過往降低，落在1%至1.5%之間。

面對人工智慧（AI）時代來臨，尹崇堯提到，AI進步速度很快，每個月都有新的大更新，對壽險公司來說，目前都還是以內部工作為主，例如核保理賠等，可利用AI初步審視、提供建議，大幅節省內部作業的時間，至於客戶面則會比較小心，因為重點還是在於不知道AI會提供什麼內容。

他舉例，南山人壽任職30年以上的業務人員共有5200多名，許多人擁有超過千名客戶，且許多客戶年紀都不小，要同時間服務千名客戶是不容易的，未來可透過AI工具提升服務量能，另在投資分析、風險管理方面，也是蠻重要的事情，如可透過AI分析財務報表，看到過去沒有看到的面向等。

尹崇堯說，目前AI還在「賦能」的階段，而不是「取代（人力）」，但因為AI進步速度非常快，許多企業主也在思考，若從工作流程的角度去想，哪些工作在本質上比較適合由人去做，哪些工作適合由AI代理（AI Agent）去做。他也強調不會冒進使用AI工具，而是會審慎面對。

媒體也關注，過去南山人壽在銀行通路與玉山銀行合作，在玉山金併購三商美邦人壽之後如何因應。尹崇堯坦言，南山人壽與玉山銀合作密切，過往新契約保單銷售量占比可達全通路的10%，是很重要的業務合作夥伴，未來短期內一定會有些衝擊，但中長期影響不會太大。

尹崇堯解釋，如同中信金還是會開放一定量能給其他保險公司，藉此豐富產品多樣性，相信玉山金未來仍會銷售一定比例南山人壽的保單，當然總額一定會下降，因此南山人壽也持續探索其他合作通路。同時，作為非金控旗下的壽險公司，南山人壽不會與金控的銀行子公司搶客戶，可以更加專注。

南山人壽 尹崇堯

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