一卡通增資3億擴大電子支付規模 拚擴張型轉盈

電子支付服務一卡通iPASS MONEY去年底與LINE Pay分家，進入獨立營運。一卡通公司總經理鄭鎧尹今天表示，今年初已通過新台幣3億元的策略性增資案，將投入行銷推廣以擴大電子支付規模；他強調，一卡通不會縮減電支規模，而是採取「擴張型」轉虧為盈的策略。

鄭鎧尹下午出席媒體交流會表示，今年初通過的3億元增資，價格由上一輪的15元修正為10元，這是受到同業股價變動影響而做出的修正，旨在回饋既有股東，目前股東高度支持擴張業務的計畫。

針對市場關注的IPO（初次公開發行）進度，鄭鎧尹指出，轉虧為盈是進行IPO前的必要里程碑，內部已有預估轉盈的時間表，但今年「鐵定不會」。

他說，雖然不排除未來IPO可能性，但現階段首要任務是擴張電子支付業務。目前一卡通iPASS MONEYApp下載量已達400萬，每月活躍用戶數約200萬，每日活躍用戶數約30萬至40萬，代收付金額今年1月觸底至14.2億元，回升速度超越內部預期，2月達15.2億元，3月提升到18.2億元。

談及與LINE Pay「分家」後的挑戰，鄭鎧尹直言確實受到影響。因無法再收取合作手續費，也失去了LINE聊天室轉帳的場景優勢，導致轉帳與儲值金額下滑。此外，以往透過LINE Pay串接的通路需重新對接，預計耗時6到12個月。

儘管面對挑戰，鄭鎧尹仍強調，一卡通將採取擴張型策略，而非縮小電子支付規模。一卡通是目前唯一有中央及地方政府投資的電支機構，會積極推動政府政策；獨立App可同步管理實體儲值卡與電子支付，這是競爭對手較難企及的縱向整合；擁有獨立App後，也能自主決定與其他企業合作。

在點數經濟方面，鄭鎧尹說，一卡通「綠點」定位為政策型點數，與淨零碳排政策結合，用於折抵大眾交通、生活繳費及綠色通路消費。綠點的每年發放量呈現倍數成長，兌換率達6至8成，未來將公布更大型的點數合作案。