人民幣存款餘額終止連7跌 3月回升至1103億元

央行今天公布3月國銀人民幣存款餘額為人民幣1103.97億元，月增13.24億元，終止連續7個月下跌，轉為上揚。央行官員說明，人民幣存款餘額1100億元至1200億元區間應為「基本盤」，至於中東戰事衝擊，目前還看不出影響。

央行統計，3月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為833.05億元，國際金融業務分行（OBU）為270.92億元，兩者同步增加；國銀人民幣存款餘額合計為1103.97億元，月增13.24億元。

央行官員說明，3月DBU存款餘額走揚，主因是廠商收到貨款增加，其中法人戶增加、個人戶減少；OBU存款餘額上升，則是因廠商預先準備下月需支付的貨款金額。

回顧近年人民幣存款餘額變化，央行官員表示，前幾年趨勢明顯向下，但近1年多、降至1100至1200億元的區間後，便轉為橫向整理，推測是兩岸保持一定程度經貿往來，廠商資金調度、投資仍有基本需求。

至於今年2月底爆發美伊戰爭，央行官員說明，中東戰事影響擴及全球，也包含中國，但是否因為戰事衝擊中國經濟，進而影響兩岸經貿、人民幣支付需求，目前還看不出顯著影響，須拉長時間觀察。

央行今天同步提供最新人民幣專案利率，1個月期以永豐銀行2.55%最佳，3個月期為中信銀行的1.3%，6個月期是陽信銀行的1.1%，一年期為陽信銀行的1.2%。央行官員直言，人民幣專案利率水準變動不大，且處相對低檔，與美元相比，「吸引力沒那麼大」，和新台幣相比也略為失色。