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台產配發3.5元現金股利、股息配發率達71.4% 居上市產險之冠
台灣產物保險（2832）董事會通過114年度盈餘分配案，決議配發現金股利每股3.5元，創歷年新高，現金股息配發率達71.4%，居上市產險之冠；合計發放現金股利總額約8.87億元，展現穩健獲利下的股東回饋政策。
依公司公告，本次股利分配期間為114年1月1日至114年12月31日，盈餘分配全數以現金方式發放，未涉及法定盈餘公積或資本公積發放，亦未辦理盈餘轉增資或配股，顯示公司持續採取現金回饋為主的股利政策。
市場人士指出，台產近年營運表現穩定，在產險本業與投資收益挹注下，維持良好獲利基礎，使公司具備穩定配息能力。本次每股3.5元的現金股利水準，反映公司兼顧股東權益與資本結構穩健的經營策略。
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