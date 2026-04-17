聽新聞
0:00 / 0:00
台產總座換將！林榮泰將接任總座 待核准
台灣產物保險（2832）董事會17日通過總經理人事異動案，現任總經理陳昭鋒因任期將於115年5月29日屆滿，屆時將卸任，由林榮泰接任總經理一職。
新任總經理林榮泰現任新光金保險代理人公司總經理，具備豐富保險業經營與管理經驗，此次人事案屬任期屆滿後之接任安排，後續將依規定報請金融監督管理委員會保險局審查核准，待主管機關核可後正式生效。
在過渡期間，台產亦已規劃代理機制。台產指出，自115年5月30日起，至新任總經理資格獲准前，將由執行副總經理許加燐暫代總經理職務，以確保公司營運與決策運作順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。