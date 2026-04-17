台產總座換將！林榮泰將接任總座 待核准

台灣產物保險（2832）董事會17日通過總經理人事異動案，現任總經理陳昭鋒因任期將於115年5月29日屆滿，屆時將卸任，由林榮泰接任總經理一職。

新任總經理林榮泰現任新光金保險代理人公司總經理，具備豐富保險業經營與管理經驗，此次人事案屬任期屆滿後之接任安排，後續將依規定報請金融監督管理委員會保險局審查核准，待主管機關核可後正式生效。

在過渡期間，台產亦已規劃代理機制。台產指出，自115年5月30日起，至新任總經理資格獲准前，將由執行副總經理許加燐暫代總經理職務，以確保公司營運與決策運作順暢。