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新台幣終止連3升 週線仍收連2紅

中央社／ 台北17日電
新台幣匯率示意圖。圖/本報資料照片
新台幣匯率示意圖。圖/本報資料照片

美伊停火兩週的期限即將屆滿，市場趨於觀望，今天股匯同步轉跌，新台幣兌美元收盤收31.596元，貶值4分，終止連3升，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至18.09億美元。不過中東緊張局勢降溫，資金出現回流跡象，新台幣週線拉出連2紅。

投資人關注美國伊朗進一步談判跡象，以及停火協議下週到期後是否延長；市場觀望氣氛轉濃，美元指數走揚。央行統計，美元指數今天反彈0.09%，主要亞幣全面走弱，人民幣下跌0.12%，新台幣貶值0.13%，日圓下挫0.26%，韓元跌幅最重、貶值0.58%。

新台幣兌美元今天開盤價為31.59元，由於消息面分歧，早盤震盪加劇，最高升抵31.541元、最低31.6元，隨後轉為震盪，終場收在31.596元。

今天股匯同步下挫，台股以37145.66點開高，盤中低點下探36776.28點，終場下跌327.68點，收在36804.34點。

外匯交易員表示，今天外資雙向操作，進口商於下方逢低承接，匯價一回貶，出口商旋即進場拋匯，各方勢力你來我往，匯價陷入拉鋸。

回顧本週新台幣走勢，由於中東戰事趨於緩和，避險情緒降溫，熱錢湧入激勵股匯雙漲，匯價也從31.7元跳升至31.5元價位，儘管最後一個交易日小貶，本週累計仍升值1.3角或0.41%，週線連2升。

外匯交易員認為，中東戰事似乎走向尾聲，但不確定距離終點還有多久，加上台股創高拉回，可能需要時間整理，短線估於31.500至31.700元區間震盪。

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