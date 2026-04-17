南山人壽接軌後財務結構公開 調整後淨值達5,932億元

保險業今年接軌IFRS 17和TIS，南山人壽今日首次對外說明接軌後財務績效與資本指標。南山人壽董事長尹崇堯表示，今年CSM（合約服務邊際）目標仍以超過550億至600億元為目標，南山人壽財務長蔡昇豐則指出，接軌後的CSM（合約服務邊際）餘額達3,748億元，接軌後淨值2,934億元、淨值比5.6%，若納入CSM之調整後淨值更衝上5,932億元，調整後淨值比高達11.3%。

蔡昇豐指出，南山人壽憑藉逾60年的穩健經營基礎，在接軌後展現強勁的財務韌性，新契約保費（FYP）穩居業界前三，納入稅後CSM之調整後淨值衝上5,932億元，高於去年底IFRS 4之下的3,571億元，反映出南山長期聚焦於保障型商品的經濟實質價值，若以CSM攤銷率約6％～7％計算，預計每年對保險損益的貢獻度約220～260億元左右，成為穩定支撐獲利的核心支柱。

蔡昇豐說，接軌後的核心在於控管淨值波動度，並需搭配外在政策與資產結構調整，而影響淨值的兩大關鍵因素為利率與匯率。利率部分可區分為台幣與外幣保單，其中美元保單多以美元債券對應，重新指定時大致以OCI為原則，在幣別未錯配下追求期間配適；台幣保單則因存在幣別錯配問題，需維持適當比例的AC債券以降低淨值波動。

匯率方面，去年外匯市場波動明顯並影響損益與淨值，雖然自今年1月起導入AC債券匯率攤銷法，但若短期內大幅調降AC部位，可能承受較大波動，因此南山採取階段性、動態調整策略，在不確定環境下穩步下調AC部位，以兼顧風險與穩定性。以接軌後來說，分母是總資產的情況下，AC占比逾六成，分母是債券則AC占比約七成左右。

在市場關注的外匯避險方面，南山人壽採取動態調整、緩步降低的避險策略。蔡昇豐指出，去年受台幣大幅波動影響，避險成本率約為2.2%，但在接軌新制後，透過傳統避險控制和外匯價格變動準備金的累積，避險比率緩步而彈性下調，預估2026全年的避險成本將有效控制在1%至1.5%之間。今年第1季底，南山人壽的避險比率已從去年逾70％降至51%左右。