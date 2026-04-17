大繼承時代來臨…財富保全及傳承需求增 公勝財顧聚焦兩大核心

隨著台灣進入「大繼承時代」，高資產族群對於財富保全與跨代傳承的需求劇增。公勝保經（6028）旗下公勝財顧16日舉辦「公勝財富管理前瞻論壇」，以「御富」為主題，邀請會計師、律師、財務顧問與領導力專家等各界權威分享趨勢新知與專業資訊，協助公勝財顧顧問與高端客戶在變局中重塑思維，打造全方位的傳承導航系統。

公勝財顧董事長蔡聖威致詞表示，公勝財顧承襲母公司公勝保經「業務菁英化、客群高端化」策略，從家族傳承、財富保全、預留稅源等面向，積極提升顧問的專業能力，也透過串聯會計師、律師、地政士等專家為智庫團隊，為客戶量身訂製專屬的財務藍圖與傳承策略。

公勝財顧副總經理楊振和指出，台灣社會邁向大繼承時代，協助高端客戶擬定合乎法規制度的傳承策略、促進世代對話、完善資產配置，是財務顧問的責任與使命。本次論壇以「御富」為主題，提供多元的專業知識與實戰解析。

誠鈺會計師事務所主持會計師羅澤鈺從財稅思維出發，深入剖析家族如何打破「富不過三代」魔咒，重塑基業長青。台灣菁英財富管理顧問副總經理方士維從資產保全的角度，盤點不動產移轉中的「隱形陷阱」。天衡國際法律事務所主持律師初泓陞則分享家族財富保衛戰中的法律攻防細節，方士維更與公勝保經行銷協理吳榆錡共同探討「御富」實戰全紀錄，展現為高資產家族打造導航系統的專業實力。商周百億CEO學院資深教練顧問賴佳怡以「溫柔的鋼鐵」為題，探討變局中的領導力。

展望未來，公勝財顧的戰略藍圖將全面聚焦於「家族辦公室架構深化」與「AI數位賦能」兩大核心。在家族辦公室的推動上，公勝財顧將持續擴大由會計師、律師及地政士等頂尖專家組成的智庫陣容，為高資產家族提供從資產保全、稅務治理到跨代接班的「一站式定製化」解方，落實家辦全方位守護的價值。

面對科技的快速迭代，公勝財顧也積極將前沿的AI人工智慧技術導入財富管理流程。透過建構專屬的財稅法規智能知識庫與AI顧問輔助系統，大幅提升財務顧問在法規檢索與數據分析上的精準度，能更快速反應市場變局，提供客戶最具時效性的決策支援。