美股回歸基本面 美國成長動能聚焦研發導向龍頭

標普 500 指數站上 7,000 點，進一步收復美伊戰事跌幅的反彈走勢。隨著美國總統川普對荷莫茲海峽的封鎖持續，以及市場傳出美國與伊朗可能即將展開第二輪和平談判，投資人正逐步將戰爭因素拋諸腦後，焦點重新轉回基本面與即將密集公布的第1季財報。野村美國研發龍頭 ETF（00971）經理人林怡君表示，過去該指數在2026年多數時間表現相對震盪，主要反映戰爭不確定性及AI題材重新評價的雙重影響，中長期資金並未撤離美股市場，科技股成為主要推升動能。

林怡君表示，隨著市場傳出美國與伊朗可能展開新一輪和平談判，加上美國總統川普多次釋出戰事接近尾聲的訊息，投資人對最壞情境的擔憂明顯降溫。若中東衝突能夠降級，將有助於壓抑油價與通膨預期，對於已出現放緩跡象的美國經濟而言，屬於實質利多，也同步改善科技股對利率與資金成本上行的敏感度。

野村投信投資策略部副總樓克望分析，回顧歷史經驗可發現，重大事件造成市場本益比修正後，往往反而成為中長期布局的重要契機。以2020年3月新冠疫情爆發為例，標普500指數、那斯達克指數及00971追蹤指數彭博研發龍頭指數在急跌後的三個月內即出現明顯反彈，若將觀察期間拉長至六個月，漲幅更進一步擴大。

值得注意的是，科技與研發導向的指數表現明顯優於整體大盤，凸顯市場資金對創新研發龍頭動能的偏好。樓克望指出，儘管2025年4月對等關稅事件的成因與疫情不同，但市場反應卻呈現相似軌跡。事件發生後三個月，那斯達克指數及研發龍頭指數的漲幅即明顯領先標普500指數；而在六個月期間，科技與創新權重較高的指數表現再度居於領先地位，反映當市場不確定性逐步消退，資金往往回流至具備研發實力與成長能見度的企業。至於今年3月美伊戰爭引發的市場修正，後續三個月與六個月的表現仍有待時間驗證。不過，以史為鑑，市場通常會在基本情境出現改善跡象時提前反映相關預期，顯示投資人已開始布局未來復甦機會。

林怡君表示，近期市場漲勢幾乎完全由大型科技股所主導，其背後邏輯正與「彭博研發龍頭指數」的選股精神高度一致。彭博研發龍頭指數聚焦於研發投入具規模、技術具領先性，且具備商業化與應用落地能力的企業，能在 AI、半導體與高效運算等長期趨勢中持續累積競爭優勢，而非僅受短期題材或事件驅動。在此背景下，00971 持股結構正是對齊美國科技產業「中長期結構性成長」，研發導向的指數設計有助於在市場修正後，優先掌握具創新能力與成長韌性的企業，提升穿越景氣循環與地緣政治波動的配置效率。隨著戰爭風險暫歇、財報季啟動，市場也正重新評價這類具長期競爭力的美國科技龍頭，在 AI 基礎建設與數位轉型浪潮中的核心地位。

野村投信表示，本輪反彈不僅是風險情緒的修復，更可能是美股重新布局長期趨勢的起點；惟投資人仍需留意地緣政治與利率變化帶來的波動，投資美股 ETF 應以中長期資產配置角度審慎參與。