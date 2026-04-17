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第一金證推出智慧申購 引領台股申購進入自動化新時代

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
第一金證券推出智慧申購功能，讓投資人不會因忙碌而錯失股票抽籤機會。(第一金證券提供)
第一金證券推出智慧申購功能，讓投資人不會因忙碌而錯失股票抽籤機會。(第一金證券提供)

台股熱絡，股票申購熱潮也持續升溫，參與抽籤搶「新股紅包」已成投資顯學。但忙碌上班族常錯過申購期間而與財神爺擦身而過。為解決投資人痛點，第一金證券正式推出「智慧申購」全新功能，透過AI自動化監控與一鍵預約機制，讓投資人告別手動且不再錯過新股紅包機會。

第一金證券數位發展事業群副總經理邵正中表示，許多客戶因太忙忘記申購，因此錯失近期多檔熱門高價差標的，如達明（4585）、鴻勁（7769）等，如果透過智慧申購，投資人能把這些重複性的工作交給AI，就能將精力專注於更高層次的資產配置。

第一金證券「智慧申購」機制具備多項優勢：首先是「24小時自動監控與通知」，系統即時同步最新申購資訊，投資人僅需事先設定好申購條件，當條件滿足時即自動判斷是否參與特定股票的申購，並協助送出委託，不用擔心錯失任何申購機會。

其次為「一鍵預約，全程自動化」，過往投資人需每日查看日程並手動申購，但智慧申購功能於申購期第二個交易日收盤後即執行條件掃描與發動條件並自動完成委託，同時推播提醒投資人查閱帳戶餘額，避免因款項不足導致申購失敗，申購設定最長可預約未來一年。

解決投資人投資痛點，打造數位理財生態圈是第一金證券致力提供超越客戶預期的金融理財服務重點，近年積極開發各項 FinTech應用，包括投組診股師、智慧周期單、智慧申購等功能，多項功能皆榮獲國家品牌玉山獎肯定，而「金證通」數位櫃台，更提供如台美股定期定額設定、ETF IPO線上申購、股票出借、不限用途款項借貸等申請或投資及帳戶管理線上申請功能。

此外，第一金證券提醒投資人應留意申購詐騙訊息，股票申購僅能透過合法證券商辦理，且申購款項由交割帳戶扣款，絕無「抽中後再匯款」或「不限張數保證中籤」情事。

第一金證券亦同步推出交易優惠活動，即日起至2026年6月底，台美股開戶交易最高送1600元台股手續費抵用金，交易滿額加碼抽Fujifilm instax mini Evo數位拍立得相機等。更多詳情請至第一金證券官網https://firstsec.tw/8vm82l查詢。

第一金 台股 股票 申購

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