台灣人壽「溢起康愛」防癌險 無理賠退保費 延伸保障年齡至89歲

防癌有好「險」！中信金（2891）子公司台灣人壽全新推出「台灣人壽溢起康愛防癌定期健康保險」，整合外溢保費回饋、初次罹病保險金一次給付，更鎖定6大重度癌症加碼給付，保障守護至89歲，罹癌期間充足保障、健康體況則退還保費，為國人打造健康、荷包雙贏防護網。

癌症長期高居十大死因第一，衛生福利112年「癌症登記報告」統計，全臺新增癌症人數亦高達13.8萬人，癌友不僅得面對艱辛漫長的治療過程，每年平均支出標靶藥物費用就高達新臺幣100萬，面臨「一人罹癌、全家煎熬」困境。台灣人壽「溢起康愛」以「健康行動+經濟保障」雙軌設計，鼓勵保戶自主健康管理，四招建構保障及健康回饋的防癌機制。

一、顧健康折保費：保戶於指定期間檢附健檢報告、疫苗接種或癌症篩檢證明（3選1），續年度保費最高折減2%，顧健康就能省荷包。

二、確診一次給付：初次罹患癌症（初期、輕度或重度）即一次給付整筆保險金，完備治療資金；第二保單年度起，針對腦部、食道、胃、肝、胰、腎6大特定部位癌症加碼給付，強化高額標靶醫藥費支援。

三、無理賠退保費：提供保費退還機制，於「無理賠紀錄期間」（即自契約生效日起，至繳費期間屆滿後，再經過10個保險單年度）未罹患癌症（重度），可領回年繳保險費總和1.02倍，保費有去有回，癌症保障與累積資金一次滿足。

四、完備高齡保障：延伸保障年齡至89歲，精準轉嫁罹癌風險。以30歲女性投保「溢起康愛」100萬保額、20年期為例，年繳保費約6.4萬元，達60歲之保單周年日時無理賠可領回約130.56萬元，提供退休生活保障；若於75歲首次罹患重度乳癌，再給付100萬元重度癌症保險金。台灣人壽更貼心提供癌友「心理諮商」、「運動物理治療」與「看護照顧」等多元支持，從保險保障延伸到身心照護服務，全方位陪伴保戶與家人從容抗癌。