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央行標售2年期存單利率1.322% 創近半年新高
中央銀行於4月20日發行2年期定期存單250億元，並於17日完成標售作業。根據開標結果，本次得標加權平均利率為1.322%，創近半年新高。
此次2年期定存單發行總額為250億元，吸引投標總額達438億元，投標倍數為1.75倍，反映銀行與機構法人對中期資金配置仍具需求。最終得標總額為250億元，得標比例為57.08%。
市場人士指出，央行透過定存單操作，持續調節市場資金，有助維持金融體系穩定，並兼顧物價與匯率目標。
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