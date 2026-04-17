央行標售2年期存單利率1.322% 創近半年新高

玉山金控併購三商美邦人壽邁進一大步。玉山金陳茂欽總經理與三商美邦人壽副董事長許瀞心、企業工會理事長曾俊能三方代表人已經完成簽署安置計畫，即將向金管會遞件申請核准，預計在今年第三季完成股權交割，期盼最快可在第四季完成合併案作業。

2026-04-17 11:31