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其他外幣結算續由兆豐銀行擔任清算銀行

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行持續優化外幣結算機制，確保金融市場運作穩定。自民國102年3月1日啟動外幣結算平台以來，已陸續提供美元、人民幣、日圓及歐元等主要幣別之清算服務。考量國人外幣存款及金融商品日益多元，央行並於105年擴大平台功能，納入其他外幣結算，目前以澳幣為主，並由兆豐國際商業銀行擔任清算銀行，提升跨幣別資金調度效率。

隨著兆豐國際商業銀行擔任其他外幣清算銀行之五年專營期將於115年10月27日屆滿，為確保外幣結算平台運作不中斷，央行日前啟動新一輪清算銀行遴選作業。經審慎評估後，決定由原清算銀行續任，維持制度穩定。

央行表示，此次評選係綜合多項因素考量。首先，兆豐銀行目前同時負責美元、歐元及其他外幣（澳幣）清算業務，具備豐富實務經驗，自承接相關業務以來整體運作順暢，展現高度專業與執行能力。其次，續由原機構承作，有助於免除參與金融機構重新開戶之作業成本，降低制度轉換所帶來的不便。再者，可避免系統重新建置可能衍生之穩定性與資訊安全疑慮，確保支付清算機制安全無虞。

央行 兆豐銀行 兆豐國際商業銀行

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