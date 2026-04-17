75萬股東快看！凱基金股東會紀念品出爐 走居家風

75萬股東看過來！凱基金（2883）股東會預計將在6月12日召開，今年股東會紀念品已拍板將送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」，最後買進日落在4月9日；若是零股股東則需要親自出席股東會或以電子方式行使表決權，才能領取本次紀念品。

凱基金歷年股東會紀念品一向被網友視為「很有誠意」，2022年送出「花鳥彩繪故宮碗」一曝光就掀起轟動，也讓股民大排長龍等著領紀念品；2023年則是送「摔不破晶鑽杯」、2024年送防水「野餐墊」；去年則是送出「電子胡椒研磨器」。由於一向兼具實用與精緻性，幾乎每年的紀念品總能吸引股民目光。

今年凱基金股東會紀念品再度走向居家小物風，根據凱基金公告，今年股東常會紀念品將送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」。由於股東會將在6月12日召開，因此最後買進日落在4月9日，若持股未滿1,000股的零股股東，除了股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者可領取外，將不予發放紀念品。

另一方面，凱基金今年的股利也相當值得期待。根據凱基金總經理楊文鈞日前在法說會上揭露，今年股利將朝向二大方向，將以100%現金股利向董事會提建議，且今年的現金股利將不低於去年總股利的0.95元。不過，實際發放金額仍需等待董事會通過後公布。