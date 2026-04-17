玉山金控和三商壽簽署員工安置計畫 最快第四季合併

玉山金控併購三商美邦人壽邁進一大步。玉山金陳茂欽總經理與三商美邦人壽副董事長許瀞心、企業工會理事長曾俊能三方代表人已經完成簽署安置計畫，即將向金管會遞件申請核准，預計在今年第三季完成股權交割，期盼最快可在第四季完成合併案作業。

曾俊能表示，在勞動部與全國金融業工會聯合總會協助下，工會與玉山金、三商壽三方代表進行三個月的密集協商，工會以『全員留用、保障員工權益兼顧內外勤」為目標，積極爭取到很不錯的留任獎勵，內勤二年共4個月，外勤二年最高16萬。

玉山金與三商美邦人壽工會此次協調的速度相當快，勞資雙方達成共識的速度在數件金控整併案裡面可說名列前茅，在簽署員工安置計畫之後，玉山金控預計將在四月底之前向金管會送件。

工會並於115年4月14日臨時會員代表大會獲得出席會員代表三十二席表決全數同意通過，三商壽董事會也通過安置計畫，三商美邦人壽即將成為玉山人壽，合併後玉山金控將成為第五大金控。