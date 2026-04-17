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玉山金併三商壽再邁大步 完成簽署安置計畫

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金總經理陳茂欽(中)與三商美邦人壽副董許瀞心(左)、企業工會理事長曾俊能(右)三方代表人已經完成簽署員工安置計畫，即將可遞件金管會申請核准。
玉山金總經理陳茂欽(中)與三商美邦人壽副董許瀞心(左)、企業工會理事長曾俊能(右)三方代表人已經完成簽署員工安置計畫，即將可遞件金管會申請核准。

玉山金控併購三商美商人壽邁進一大步。玉山金總經理陳茂欽與三商美邦人壽副董許瀞心、企業工會理事長曾俊能三方代表人已經完成簽署安置計畫，即將可遞件金管會申請核准，預計在今年第三季完成股權交割，期盼最快可在第四季完成合併案作業。

三商美邦人壽企業工會理事長曾俊能表示，在勞動部與全國金融業工會聯合總會協助下，工會與玉山金、三商壽三方代表進行三個月的密集協商，工會以「全員留用、保障員工權益兼顧內外勤」為目標，積極爭取到很不錯的留任獎勵，內勤二年共4個月，外勤二年最高16萬。玉山金也表現十足善意與誠意，把員工視為重要資產，照顧員工為前提，透過理性務實的討論，建立勞資良好且暢通的溝通互動模式達成共識，值得為業界典範。

工會並於4月14日臨時會員代表大會獲得超過出席會員代表32席表決全數同意通過，三商壽董事會也通過安置計畫，三商美邦人壽即將成為玉山人壽，合併後玉山金控成為國內第五大金控。

金管會 勞動部 工會 玉山金控 三商壽

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