快訊

新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

聽新聞
0:00 / 0:00

13家金控首季大賺1,882億元 法人持續看好這幾檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
元大金控。本報資料照片
元大金控。本報資料照片

13家金控結算3月合計稅後純益434.8億元，月減37.8%、年減7.3%，累計第1季總稅後純益1,882.0億元，法人除預期元大金（2885）受惠台股熱絡外，持續看好中信金、永豐金，及國泰金、台新新光金等壽險金控。

大型本國投顧分析，13家金控3月合計稅後純益較上月及去年同期下滑，主要反映台股受中東戰事影響，回檔修正10.4%，加上美國10年期公債殖利率月增36基點，影響FVTPL的股、債投資收益。其中，證券金控獲利年增率高於壽險及銀行金控。

法人指出，美伊戰爭帶動通膨升溫，連帶造成美聯準會降息預期延後，4月CS換匯點亦小幅回升至2.3%，減緩銀行FX swap收益衰退，美國長天期公債上揚，影響金融業FVTPL部位債券評價收益，但3月以來新台幣長天期公債上揚，應有助壽險的台幣保單負債評價減少。

針對2026年金融股營運動能，法人認為，元大金獲利可望持續受惠台股交投熱絡，並持續看好兼具淨利差提升、高現金股息殖利率的中信金，擁有淨利差提升、證券營運及併購挹注帶動獲利及配息成長的永豐金。

壽險金控部分，法人則看好國泰金、台新新光金兩檔，主因在於壽險CSM攤銷及避險後收益率正利差收益優於同業、子公司獲利挹注等。

美伊戰爭 美國 通膨 元大金 國泰金 永豐金 台股 新光金

延伸閱讀

歐洲金融股法人喊進 本益比僅11倍 未來三年獲利展望向上

元大金、玉山金...5大金控還原殖利率、這檔衝破7.7%！專家：配息不是數字越高越好！

首檔主動式金融股債 ETF 掛牌 00998A 開紅盤 成交量居海外 ETF 第三

半導體股漲多如何操作？法人建議透過這三條件選股

相關新聞

13家金控首季大賺1,882億元 法人持續看好這幾檔

13家金控結算3月合計稅後純益434.8億元，月減37.8%、年減7.3%，累計第1季總稅後純益1,882.0億元，法人除預期元大金（2885）受惠台股熱絡外，持續看好中信金、永豐金，及國泰金、台新新光金等壽險金控。

不只17億元！台新證提延長申報錯帳 疊加金額變19億

台新證券錯帳風波延燒，由於系統異常事件發生於14日，依規定T+2交割帳需16日早上10點前完成申報，但截至期限截止，台新證仍來不及完成錯帳申報，後續又提出延長申報，直至昨日晚間接近8點的「最終死線」，申報的錯帳總額從原先17.6億左右再上升至19億元。

玉山金控和三商壽簽署員工安置計畫 最快第四季合併

玉山金控併購三商美邦人壽邁進一大步。玉山金陳茂欽總經理與三商美邦人壽副董事長許瀞心、企業工會理事長曾俊能三方代表人已經完成簽署安置計畫，即將向金管會遞件申請核准，預計在今年第三季完成股權交割，期盼最快可在第四季完成合併案作業。

玉山金併三商壽再邁大步 完成簽署安置計畫

玉山金控併購三商美商人壽邁進一大步。玉山金總經理陳茂欽與三商美邦人壽副董許瀞心、企業工會理事長曾俊能三方代表人已經完成簽署安置計畫，即將可遞件金管會申請核准，預計在今年第三季完成股權交割，期盼最快可在第四季完成合併案作業。

富邦產穩居首季產險「獲利王」 4家金控產險首季獲利年增逾3成

今年第1季，4家上市金控旗下產險公司稅後純益合計47.4億元，年增達32.6%。4家產險公司仍以富邦產險表現最為突出，持續穩居產險業「獲利王」。

新台幣開盤貶3.4分 為31.59元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.59元開盤，貶3.4分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。