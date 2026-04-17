13家金控首季大賺1,882億元 法人持續看好這幾檔

13家金控結算3月合計稅後純益434.8億元，月減37.8%、年減7.3%，累計第1季總稅後純益1,882.0億元，法人除預期元大金（2885）受惠台股熱絡外，持續看好中信金、永豐金，及國泰金、台新新光金等壽險金控。

大型本國投顧分析，13家金控3月合計稅後純益較上月及去年同期下滑，主要反映台股受中東戰事影響，回檔修正10.4%，加上美國10年期公債殖利率月增36基點，影響FVTPL的股、債投資收益。其中，證券金控獲利年增率高於壽險及銀行金控。

法人指出，美伊戰爭帶動通膨升溫，連帶造成美聯準會降息預期延後，4月CS換匯點亦小幅回升至2.3%，減緩銀行FX swap收益衰退，美國長天期公債上揚，影響金融業FVTPL部位債券評價收益，但3月以來新台幣長天期公債上揚，應有助壽險的台幣保單負債評價減少。

針對2026年金融股營運動能，法人認為，元大金獲利可望持續受惠台股交投熱絡，並持續看好兼具淨利差提升、高現金股息殖利率的中信金，擁有淨利差提升、證券營運及併購挹注帶動獲利及配息成長的永豐金。

壽險金控部分，法人則看好國泰金、台新新光金兩檔，主因在於壽險CSM攤銷及避險後收益率正利差收益優於同業、子公司獲利挹注等。