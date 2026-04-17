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不只17億元！台新證提延長申報錯帳 疊加金額變19億

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台新證券。記者林伯東攝影／聯合報系資料照
台新證券。記者林伯東攝影／聯合報系資料照

台新證券錯帳風波延燒，由於系統異常事件發生於14日，依規定T+2交割帳需16日早上10點前完成申報，但截至期限截止，台新證仍來不及完成錯帳申報，後續又提出延長申報，直至昨日晚間接近8點的「最終死線」，申報的錯帳總額從原先17.6億左右再上升至19億元。

金管會證期局已經表示，依法最後申報期限為昨日上午10點，台新證確定無法如期完成申報，會先依照「證交法」規定開罰10萬元以下的「違約金」；至於台新證提出延長申報錯帳，據了解並無明確罰則，但證交所將查核要求改善，若延遲交割則需向證交所繳納滯納金。

證券圈人士指出，雖然最終申報的錯帳總額高達19億元，但這不代表台新證券需賠償客戶的金額，公司依規定將不屬於客戶下的單反向沖銷後之差額，才是台新證券的最終損益，而公司也已經說明將全額承擔，以確保客戶權益不受損。

台新

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