富邦產穩居首季產險「獲利王」 4家金控產險首季獲利年增逾3成

今年第1季，4家上市金控旗下產險公司稅後純益合計47.4億元，年增達32.6%。4家產險公司仍以富邦產險表現最為突出，持續穩居產險業「獲利王」。

富邦產險3月稅後純益4.7億元，累計前3月稅後純益25.9億元，較去年同期成長59%；加計FVOCI股票處分損益後，調整後獲利3月6.2億元及累計前3月29.4億元。在業務動能與風險控管雙引擎驅動下，整體獲利表現穩健向上。

在業務表現方面，憑藉集團資源整合與多元通路優勢，3月富邦產整體簽單保費77.1億元，較去年同期成長31%，個人保險及企業保險同步繳出雙位數成長佳績，其中商業火險在深耕客戶經營及專業風險管理服務帶動下，單月簽單保費較去年同期成長143%表現最為亮眼，傷健險業務亦展現優於市場的穩健動能，其中旅平險透過發展旅遊小管家服務品牌，單月業績3.4億元，再創新高紀錄。

富邦產累計前3月簽單保費收入212.8億元，較去年同期成長11%，簽單市佔率27.0%，穩固市場領導地位。富邦產險攜手智慧停車平台USPACE上線「訂閱制停車險」服務，透過碎片化保險的運用，實現全新的停車體驗，讓停車保障更完整。

國泰產險3月稅後純益4.2億元，累計稅後純益10.6億元。3月簽單保費達34.1億元，累計第1季簽單保費達100.5億元，其中健康險與工程險累計簽單保費分別較去年同期成長55％及12％。

華南產險3月稅後純益為1.61億元；累計第1季稅後純益5.06億元。累計第1季簽單保費達42.9億元，年增0.75%。

兆豐產險3月稅後純益0.82億元；累計第1季稅後純益2.33億元。第1季簽單保費收入為26億元，年減4.8%。