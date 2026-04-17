國泰CUBE卡推「台塑家」優惠

國泰世華銀行與台塑集團（1301）2016年攜手推出「國泰世華台塑聯名卡」後，該卡合約於今年7月31日屆期，雙方將持續深化合作規模以提升卡友權益，於CUBE信用卡推出全新集團級權益方案「台塑家」。

自今年6月1日起，國泰世華將為僅持有台塑聯名卡卡友換發CUBE信用卡，未來卡友只要持CUBE信用卡於台塑集團通路消費後，切換權益方案至「台塑家」，於2026年12月31日前不僅續享加油每公升最高回饋3元，更可再享2%小樹點（信用卡）回饋。此次雙方推出新型態聯名模式，將結合CUBE信用卡彈性平台優勢，以及台塑集團完整消費場景，共同經營既有客群並跨平台串聯數位會員。

國泰世華銀行副總梁明喬表示，截至目前累積申辦卡友數已突破80萬人，雙方合作版圖由加油場景逐步擴展至台塑石油App綁卡支付功能、金流服務及企業金融等多元領域。為持續打造貼近消費者生活的服務體驗，雙方以數據分析、市場趨勢及客戶洞察為核心，結合CUBE卡逾600萬卡友的規模優勢，與台塑客群以加油延伸至日常生活的消費特性，共同打造全新的集團級權益「台塑家」，不僅是合作的策略升級，也是聯名卡合作模式的創新示範。

台塑石化資深副總陳和奇表示，台塑集團長期深耕能源與民生消費領域，致力為消費者創造便利且有感的生活體驗。此次攜手國泰世華銀行推出「台塑家」權益方案，除整合加油等核心服務外，更進一步串聯台塑生醫、長庚生技及台塑購物網等集團通路資源，並結合CUBE卡彈性多元的回饋機制，共同打造貼近消費者需求的創新合作模式。未來亦期待透過數據與科技的深度整合，持續擴大台塑石油App使用場域。

「台塑家」權益三大亮點：一、於台塑體系加油站（台亞加油站、福懋加油站、統一速邁樂加油站、台塑石油加盟站）享加油每公升最高回饋3元，切換至「台塑家」權益方案再享2%小樹點（信用卡）回饋；二、台塑生醫、長庚生技、台塑購物網及台塑蔬菜，讓卡友選購保健、保養品及有機飲食等健康生活亦享2%小樹點（信用卡）回饋；三、卡友在加油之餘常有便利商店採買需求，特別納入便利商店通路（7-11、全家便利店、萊爾富）。