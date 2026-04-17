產險簽單類保費 第1季年增加近4%

對於新業者遞件申請VASP洗錢防制登記，金管會官員證實，確實有新業者遞件申請，且不只一家，礙於申請案件仍在審查中，不便透露公司名和申請家數，不過，目前已遞件申請的業者都是國內企業，尚無境外業者，也非既有的金融機構提出申請，多件申請正在審查中。

2026-04-17 03:03