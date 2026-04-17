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產險簽單類保費 第1季年增加近4%
根據產險公會統計，今年第1季20家產險公司的簽單保費收入合計為787.8億元，年增3.98%；今年首季簽單保費收入年增最強勁為船體險的43.4%，其次為健康險的22%，而傷害險和漁船險的簽單保費收入也都有一成以上。
產險業者表示，今年第1季船體險簽單保費呈現明顯年成長，主要動能來自國內造船產業景氣回溫，特別是某大型造船公司新船建造案增加，帶動建造期間所需投保的船體險（建造險）規模同步擴大。由於船舶在施工階段即須投保相關保險，以涵蓋建造期間可能發生的各類風險，使得整體船體險業務量顯著提升，成為推升首季成長的關鍵因素。業者指出，兵險雖屬船體險的附加險種，確實會影響整體保費水準，但並非本季船體險成長的主要來源。
首季五家產險公司簽單保費年增逾一成者，包括富邦產10.55%，南山產12.9%，中信產22.5%，裕利安宜38.6%，法商科斯法40.4%。
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