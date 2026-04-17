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壽險第1季新契約保費亮眼 收入逾3,682億元 年增36%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

投資型商品熱銷帶動保費成長。壽險公會昨（16）日公布壽險業2026年第1季保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入為3,682.9億元，年增36.1%；續年度保費4,266.8億元，年增6.7%；總保費收入7,949.7億元，年增18.6%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險2,374.2億元占新契約保費的64.5%，年增33.6%；傷害險39.1億元，占1.1%；健康險107.4億元占2.9%，年增2.1%；年金險1,162.2億元占31.6%，年增48.1%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入1,647.4億元，年增24.2%；傳統型年金險新契約保費收入9.4億元，年減49.2%。整體而言，成長動能主要來自三大因素，第一，受美國聯準會（Fed）維持基準利率不變影響，市場對利率預期仍持觀望態度，加上現行美元保單宣告利率維持相對吸引水準，帶動美元利變型保險商品銷售動能；第二，因應保險業自2026年起接軌 IFRS 17及新一代清償能力制度，壽險公司持續推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品。

第三，基於平衡資產負債與幣別配置需求，部分壽險公司陸續推出外幣計價之分紅保單及利變型保險商品，並透過與銀行通路合作，帶動傳統型保險商品銷售。因此2026年前三月整體傳統型保險商品新契約保費收入1,803.3億元，年成長21.1%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入726.8億元，年增61.3%；投資型年金險新契約保費收入1,152.8億元，年增50.4%。

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