系統異常 重複下單…台新證錯帳9,000筆

台新證券與元富證券合併後系統不穩，導致錯帳，台新證昨日公布錯帳高達9,000筆，證期局副局長黃厚銘昨（16）日說，台新證須與客戶逐筆釐清，未在昨日完成申報錯帳作業，已違反證交所規章，最重處10萬元違約金。

黃厚銘說，4月7日為兩家公司合併首日，大量台新證客戶湧入，因沿用元富證中後台系統，導致系統負載過高、回應變慢；4月14日則為程式異常，造成成交回報停頓，投資人誤判未成交而重複下單，產生大規模錯帳。至於錯帳金額，黃厚銘說，因涉及盤中價格波動及與客戶逐筆認定，目前仍難以精算，須待與客戶逐一確認後，才能得出確切數字。

針對4月14日受影響客戶，台新證券指出，將積極協助客戶釐清交易，並依循最有利客戶方式處理，整體申報錯帳筆數粗估約9,000筆，因錯帳反向沖銷產生之損失金額，台新證券將全額承擔，確保客戶權益不受損。

金管會指出，台新證券4月7日與4月14日接連發生系統異常，證交所已進行查核，待完整釐清兩起事件的發生原因、影響程度及責任歸屬後，再回報證期局，作為後續處置依據。