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國銀中小企放款躍增 前二月增加439億元 同期第三高

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

金管會昨（16）日公布統計，2月底國銀中小企業放款餘額10兆9,324億元，前二月增加439億元，寫史上同期第三高，擺脫往年首季淡季，反映企業備貨、投資與營運資金需求同步升溫，市場估全年放款目標也可望水漲船高。

銀行局副局長張嘉魁說，前二月中小企業放款動能未歇，有兩大主因，一、營運資金需求回升，帶動營運周轉增加，二是企業看好未來景氣，推升庫存和購置營運場所，使中小企業購置不動產和融資需求都增加。

國銀每年中小企業放款目標多參考經濟成長率訂定。隨主計處2月將2026年GDP上修至7.71%，市場預期今年放款增額目標有機會超越2025年4,600億元的高點，正式目標5月出爐。

銀行圈分析，當前外部變數仍以中東局勢為主要觀察指標，但對台灣實體經濟衝擊尚屬可控，短中期斷供風險不高。

戰事影響目前主要反映在「通膨」與「利率」層面，尚未擴散至企業獲利面，短期不致改變放款動能。

不過，後續仍須關注油價走勢是否突破每桶100美元關卡，一旦能源價格明顯上行，可能壓抑需求並反轉企業投資意願，成為下半年放款動能的關鍵變數。

在產業面支撐下，市場仍看好AI基礎建設需求持續擴張，帶動臺灣出口與半導體擴產動能，形成內外需同步升溫的「多引擎復甦」格局，成為支撐中小企業融資需求的重要基礎。

金管會公布國銀中小企業放款。2月放款月增略降到0.15%，主因部分聯貸案、及建案完工後出現還款。

金管會 國銀 中小企業

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