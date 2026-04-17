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新台幣爆量連三升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美國伊朗重啟談判預期升溫，帶動全球風險偏好回升，美元指數持續走弱，亞幣普遍反彈，在外資大舉回流台股、單日買超逾400億元帶動下，匯市同步受惠，新台幣昨（16）日收31.556元，升值9.4分，連三升，且成交量暴增至36.98億美元，市場推估外資匯入力道約18億美元。

匯銀人士指出，昨日開盤後外資即積極匯入資金，帶動早盤交易量快速放大，上午成交量即達16.37億美元，顯示資金動能強勁。

不過，在外資拋匯同時，公股行庫、公營事業油款需求以及中央銀行皆進場買匯，加上進口商與逢低承接的散戶買盤同步進場，使新台幣升幅受到一定程度抑制，匯價呈現「有升但不急升」的格局。

匯銀指出，面對通膨壓力，中央銀行近期採取以匯率為主要調控工具的策略，透過逐日調節關鍵價位，引導新台幣緩步升值，同時控制波動幅度，以維持市場穩定。匯銀分析，若缺乏適度干預，在美元走弱與資金匯入雙重推動下，新台幣升值幅度會更明顯。

政策方向，市場普遍認為，央行傾向以匯率工具取代升息作為抑制通膨的手段。一方面可降低輸入性通膨壓力，另一方面亦可避免升息對內需與投資活動造成過度抑制，兼顧經濟成長動能。

展望後市，匯銀預期，若外資持續匯入且國際美元走勢偏弱，新台幣匯率短期仍有升值空間，不排除進一步測試31.4元關卡。

美國 美元指數 伊朗

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