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富邦買下信義區「最貴菜園」 整合D1地段再下一城

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
有「最貴菜園」之稱的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，去年12月以每坪單價近980萬元成交。 圖／住商不動產提供
有「最貴菜園」之稱的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，去年12月以每坪單價近980萬元成交。 圖／住商不動產提供

富邦集團整合信義計劃區D1土地再下一城。據實價登錄，有「最貴菜園」之稱的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，去年12月以每坪單價近980萬元成交，經查謄本，買方為富邦集團旗下明東實業、道盈實業、盈保發展，向華友聯休憩事業買下，創信義區土地單價最高紀錄。

據實價登錄，此次交易的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，現況為停車場，土地面積僅約57.7坪，成交總價5億6,550萬元，位處「世貿一館」對面，比鄰台北捷運台北101站的二號出口，過去周邊曾為菜園、某知名運動品牌球場，素有「最貴籃球場」、「最貴菜園」、「最貴停車場」等稱號。

台北市信義區信義段五小段近年成交紀錄
台北市信義區信義段五小段近年成交紀錄

值得一提的是，該土地會被稱為最貴菜園，主因是信義段五小段39-13等多筆地號，曾於2012年年底以單價近930萬元成交，為當時全台土地單價最高紀錄，該紀錄高懸多年，近年已有不少土地單價突破此高點，但該筆交易都是信義區有實價以來的最高成交單價，而如今又有39-7地號以每坪980萬元單價成交，再創信義區土地成交單價的新天花板。

住商不動產北市區協理錢思明認為，最貴菜園整體街廓占地超過2,500坪，土地所有權相當複雜，又由於地處全台最精華地段，土地寸土寸金，更增添開發商整合難度，致使黃金地段土地僅能淪為菜園、球場與停車場等用途，惟歷經多年之後，近期有知名建商陸續將該街廓整合，無論未來是做為高級商辦或商業設施等用途，皆有望讓信義計劃區機能更顯精華。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，此案由於位處蛋黃中的蛋黃，因此陸續多年交易，都能創下天價成交紀錄，也將為信義計劃區的土地產生「定錨」作用，惟近期房市受政策與大環境衝擊，土地交易市場略顯冷淡，大型財團仍願以大手筆進場，除顯示無人能出其右的整合決心，亦印證不動產市場「地段為王」的硬道理。

富邦 北市

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